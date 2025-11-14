Da casa de bonecas à árvore icónica: espreite as decorações de Natal de Manuel Luís Goucha

A poucas semanas do Natal, começam a multiplicar-se as primeiras decorações e Manuel Luís Goucha não fugiu à tradição. O apresentador já iniciou os preparativos e o resultado promete ser comparável a uma obra de arte. A revelação foi feita através de uma publicação no Instagram, feita na passada quinta-feira dia 13 de novembro, onde surge Manuel Luís Goucha inteiramente dedicado à decoração natalícia.

Em cima da mesa, pode ver-se uma pequena árvore que o apresentador está a decorar de forma diferente, peça por peça. O vídeo mostra ainda outros detalhes do ambiente festivo montado pelo casal, entre eles uma casa de bonecas, que se destaca pelos pormenores minuciosos.

A árvore de Natal mantém-se como a peça central da casa, mas o casal continua a guardar o resultado final em segredo e garante que a revelação será para muito em breve.