Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Manuel Luís Goucha surpreendeu os seguidores ao partilhar, nas redes sociais, uma fotografia ao lado de uma companhia muito especial. O apresentador surgiu com Ricardo Mangas, jogador do Sporting Clube de Portugal, e contou o curioso episódio que deu origem ao registo.

Segundo revelou, tudo aconteceu durante a Moda Lisboa, onde várias pessoas pediram para tirar fotografias com o comunicador. Entre elas, estava o jovem futebolista, que o apresentador, sem reconhecer, pensava ser apenas mais um fã.

Mais tarde, o apresentador confessou, com o seu habitual sentido de humor, que só no dia seguinte percebeu quem era o rapaz com quem tinha tirado a fotografia. Na legenda da publicação, escreveu uma dedicatória ao jogador: «Foram muitas as pessoas que amavelmente quiseram tirar fotografias comigo na Moda Lisboa. Entre elas este jovem que vim a saber no dia seguinte tratar-se de um jogador do Sporting Clube de Portugal, Ricardo Mangas. Realmente, quando dizem eu ser culto, digo sempre ter conhecimentos em áreas que me interessam. Aqui se prova que sou um ignorante em questões ligadas ao futebol. É uma área que não me desperta interesse algum, confesso.»

Apesar da confissão, Manuel Luís Goucha mostrou curiosidade em saber mais sobre o jogador e até brincou com a situação, garantindo que já tratou de se informar: «Mas se um dia conversar com o Ricardo, em televisão, estarei certamente preparado. Já sei do seu tempo na Rússia, da sua paixão pelo Sporting desde pequeno, do seu casamento, do facto de ser pai em breve, de gostar de moda. E sim, tem estilo. Bom jogo para esta tarde! Até sei que o Braga é o adversário.»

O momento encantou os seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens divertidas e elogios ao apresentador. Muitos destacaram a sua simplicidade e espontaneidade, qualidades que continuam a conquistar o público há décadas.