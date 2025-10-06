Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Ao Minuto

18:37
Após discussão acesa com o marido, Marisa vira as costas e bate com a porta - Big Brother
03:46

Após discussão acesa com o marido, Marisa vira as costas e bate com a porta

18:36
Pedro Jorge e Marisa discutem de forma acesa. O marido deixa aviso: «Aqui vais-te dar mal» - Big Brother
03:46

Pedro Jorge e Marisa discutem de forma acesa. O marido deixa aviso: «Aqui vais-te dar mal»

18:31
Tensão no ar. De toalha, Fábio coloca creme no corpo e Liliana olha de cima a baixo - Big Brother
03:23

Tensão no ar. De toalha, Fábio coloca creme no corpo e Liliana olha de cima a baixo

18:22
Pedro Jorge critíca a mulher Marisa em conversa com Marisa Susana: «Ela não sabe jogar» - Big Brother
10:35

Pedro Jorge critíca a mulher Marisa em conversa com Marisa Susana: «Ela não sabe jogar»

18:15
Pedro Jorge 'fala mal' da própria mulher nas costas - Big Brother
01:26

Pedro Jorge 'fala mal' da própria mulher nas costas

17:57
Mariana implacável com Fábio: «A única ambição que tem aqui dentro é uma relação com a Liliana» - Big Brother
04:03

Mariana implacável com Fábio: «A única ambição que tem aqui dentro é uma relação com a Liliana»

17:11
Rui critica atitude de Sandro na gala: «Não gostei do comentário» - Big Brother
06:54

Rui critica atitude de Sandro na gala: «Não gostei do comentário»

17:10
Leandro responde a Rui: «Canta muito mas não me alegra» - Big Brother
02:27

Leandro responde a Rui: «Canta muito mas não me alegra»

17:09
Raquel critica escolha de Fábio: «É uma escolha fácil» - Big Brother
08:06

Raquel critica escolha de Fábio: «É uma escolha fácil»

17:07
Vera indignada com acusação de Leandro: «Estou cansada» - Big Brother
07:02

Vera indignada com acusação de Leandro: «Estou cansada»

16:34
Ana Cristina critica Fábio e aponta-o como a pessoa menos inspiradora - Big Brother
05:36

Ana Cristina critica Fábio e aponta-o como a pessoa menos inspiradora

16:02
«A maior bomba»: Sandro fica em choque ao descobrir o segredo de Liliana e o casal verdadeiro do Secret Story - Big Brother

«A maior bomba»: Sandro fica em choque ao descobrir o segredo de Liliana e o casal verdadeiro do Secret Story

16:01
Liliana conversa com Fábio: «Posso chegar lá fora e não me identificar» - Big Brother
04:42

Liliana conversa com Fábio: «Posso chegar lá fora e não me identificar»

15:46
Liliana para Fábio: «A minha mãe deve estar tipo "por favor sai daí"» - Big Brother
04:17

Liliana para Fábio: «A minha mãe deve estar tipo "por favor sai daí"»

15:40
Secret Story 9: Há mais dois segredos revelados - e não vai acreditar a quem pertencem - Big Brother

Secret Story 9: Há mais dois segredos revelados - e não vai acreditar a quem pertencem

15:32
As carícias de Fábio a Liliana durante o almoço que saltaram à vista de todos - Big Brother
01:07

As carícias de Fábio a Liliana durante o almoço que saltaram à vista de todos

15:31
Liliana com ciúmes de Fábio: Saiba o que aconteceu - Big Brother
07:50

Liliana com ciúmes de Fábio: Saiba o que aconteceu

14:56
Esqueceram-se do segredo? Pedro e Marisa quase que se beijam à frente de todos - Big Brother
02:51

Esqueceram-se do segredo? Pedro e Marisa quase que se beijam à frente de todos

14:43
Do fim do noivado à cumplicidade com Fábio: Liliana já não o larga - Big Brother

Do fim do noivado à cumplicidade com Fábio: Liliana já não o larga

14:20
Liliana sobre relação cá fora: «Posso não me identificar com a vida do Fábio» - Big Brother
03:05

Liliana sobre relação cá fora: «Posso não me identificar com a vida do Fábio»

14:16
Liliana revela aos colegas o que se passou no confessionário com Zé: «Recebi uma carta» - Big Brother
07:39

Liliana revela aos colegas o que se passou no confessionário com Zé: «Recebi uma carta»

14:07
Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado - Big Brother
02:08

Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado

14:06
Fim de noivado, insultos e provocações: a cadeira quente que deixou a casa virada do avesso - Big Brother

Fim de noivado, insultos e provocações: a cadeira quente que deixou a casa virada do avesso

13:47
Dylan desconfiado do segredo de Vera: «Eu ia carregar» - Big Brother
08:08

Dylan desconfiado do segredo de Vera: «Eu ia carregar»

13:41
Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo - Big Brother
07:22

Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

  • Secret Story
  • Há 2h e 6min
Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting - Big Brother

Um encontro improvável na Moda Lisboa levou Manuel Luís Goucha a escrever uma dedicatória que ninguém esperava.

Manuel Luís Goucha surpreendeu os seguidores ao partilhar, nas redes sociais, uma fotografia ao lado de uma companhia muito especial. O apresentador surgiu com Ricardo Mangas, jogador do Sporting Clube de Portugal, e contou o curioso episódio que deu origem ao registo.

Segundo revelou, tudo aconteceu durante a Moda Lisboa, onde várias pessoas pediram para tirar fotografias com o comunicador. Entre elas, estava o jovem futebolista, que o apresentador, sem reconhecer, pensava ser apenas mais um fã.

Mais tarde, o apresentador confessou, com o seu habitual sentido de humor, que só no dia seguinte percebeu quem era o rapaz com quem tinha tirado a fotografia. Na legenda da publicação, escreveu uma dedicatória ao jogador: «Foram muitas as pessoas que amavelmente quiseram tirar fotografias comigo na Moda Lisboa. Entre elas este jovem que vim a saber no dia seguinte tratar-se de um jogador do Sporting Clube de Portugal, Ricardo Mangas. Realmente, quando dizem eu ser culto, digo sempre ter conhecimentos em áreas que me interessam. Aqui se prova que sou um ignorante em questões ligadas ao futebol. É uma área que não me desperta interesse algum, confesso.»

Apesar da confissão, Manuel Luís Goucha mostrou curiosidade em saber mais sobre o jogador e até brincou com a situação, garantindo que já tratou de se informar: «Mas se um dia conversar com o Ricardo, em televisão, estarei certamente preparado. Já sei do seu tempo na Rússia, da sua paixão pelo Sporting desde pequeno, do seu casamento, do facto de ser pai em breve, de gostar de moda. E sim, tem estilo. Bom jogo para esta tarde! Até sei que o Braga é o adversário.»

O momento encantou os seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens divertidas e elogios ao apresentador. Muitos destacaram a sua simplicidade e espontaneidade, qualidades que continuam a conquistar o público há décadas.

 

Relacionados

Um ano depois da morte da mãe, Manuel Luís Goucha abriu o coração: «A relação que tinha era muito...»

Manuel Luís Goucha revela segredo da relação de 26 anos com Rui Oliveira

Morte de atriz conhecida deixa Manuel Luís Goucha em choque: «Como assim?»
Temas: Manuel Luis Goucha Ricardo Mangas

Fora da Casa

Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Há 1h e 24min
Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Há 2h e 19min
Sandro namora com mulher 22 anos mais nova. E estas são as juras de amor que trocam em público

Sandro namora com mulher 22 anos mais nova. E estas são as juras de amor que trocam em público

Há 2h e 53min
11 anos mais novo. Este é o novo namorado de Fanny Rodrigues

11 anos mais novo. Este é o novo namorado de Fanny Rodrigues

Há 3h e 6min
Conheça a namorada 22 anos mais nova de Sandro: a sensualidade que conquistou o barbeiro de Cristiano Ronaldo

Conheça a namorada 22 anos mais nova de Sandro: a sensualidade que conquistou o barbeiro de Cristiano Ronaldo

Há 3h e 13min
Cláudia Nayara deixa mensagem pública ao pai da filha que perdeu: «Mesmo estando ao lado de outra pessoa»

Cláudia Nayara deixa mensagem pública ao pai da filha que perdeu: «Mesmo estando ao lado de outra pessoa»

Há 3h e 31min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo
07:22

Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo

Hoje às 13:41
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Hoje às 09:00
Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado
02:08

Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado

Hoje às 14:07
Cristina Ferreira expõe momento de Liliana e Fábio que escapou às câmaras na gala do Secret Story

Cristina Ferreira expõe momento de Liliana e Fábio que escapou às câmaras na gala do Secret Story

Hoje às 12:10
Ver Mais

Notícias

Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Há 1h e 24min
Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Há 2h e 6min
Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

Há 2h e 19min
«A maior bomba»: Sandro fica em choque ao descobrir o segredo de Liliana e o casal verdadeiro do Secret Story

«A maior bomba»: Sandro fica em choque ao descobrir o segredo de Liliana e o casal verdadeiro do Secret Story

Há 2h e 52min
Sandro namora com mulher 22 anos mais nova. E estas são as juras de amor que trocam em público

Sandro namora com mulher 22 anos mais nova. E estas são as juras de amor que trocam em público

Há 2h e 53min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
01:12

Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos

Hoje às 00:53
Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story
10:30

Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story

Hoje às 00:17
Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

Exclusivo: Afonso Leitão revela o que teve de fazer para esconder pedido de namoro em direto de Catarina Miranda

4 out, 20:26
Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

Foi pedida em namoro, mas já pensa é no casamento. Catarina Miranda abre o coração após surpresa de Afonso Leitão

4 out, 20:19
Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

Exclusivo: Ainda em choque, Catarina Miranda dá a primeira entrevista após ser pedida em namoro

4 out, 20:16
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

Hoje às 00:47
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
03:04

Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story

Hoje às 00:08
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

3 out, 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

A enfrentar separação, Sónia Jesus celebra: "Um dos dias mais importantes da minha vida"

A enfrentar separação, Sónia Jesus celebra: "Um dos dias mais importantes da minha vida"

Há 50 min
Pedido de casamento a caminho? Mafalda de Castro responde!

Pedido de casamento a caminho? Mafalda de Castro responde!

Há 2h e 22min
Catarina Miranda manda alfinetada... e mostra presente de Afonso Leitão ao detalhe!

Catarina Miranda manda alfinetada... e mostra presente de Afonso Leitão ao detalhe!

Ontem às 19:06
Após pedido de namoro, Catarina Miranda lança farpas a Jéssica Vieira: "O Afonso portou-se como um senhor"

Após pedido de namoro, Catarina Miranda lança farpas a Jéssica Vieira: "O Afonso portou-se como um senhor"

Ontem às 18:00
Jéssica Vieira responde à letra a farpa sobre pedido de namoro: "Ganhar noção"

Jéssica Vieira responde à letra a farpa sobre pedido de namoro: "Ganhar noção"

Ontem às 15:50
Ver Mais Outros Sites