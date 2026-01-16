Insólito. Morreu o cunhado de Manuel Luís Goucha e o corpo foi trocado na morgue

Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira estão de luto. Esta quarta-feira, 14 de janeiro, morreu Mário José de Oliveira Nunes, irmão de Rui e cunhado do apresentador da TVI, vítima de um cancro. Agora, sabe-se que a família passou por um momento insólito durante o velório: quando a viúva abriu o caixão, deparou-se com um corpo que não era o do marido.

Segundo o Correio da Manhã, o Conselho de Administração do Hospital de São José e a direção do serviço de Anatomia Patológica/Casa Mortuária lamentaram de imediato o sucedido e foi aberto um inquérito para que sejam apuradas as circunstâncias da ocorrência.

Em declarações à CMTV, a viúva de Mário José de Oliveira Nunes contou tudo. «Às 16:00 horas, vieram fazer a entrega do corpo. Abri a urna para reconhecer o meu marido. Qual não é o meu espanto quando me deparo com outra pessoa, totalmente diferente. Era mais velha... Mas tinha a roupa do meu marido: as meias, os sapatos... Eu alertei os senhores da agência e os senhores da agência verificaram que o senhor tinha na pulseira o nome de Carlos Oliveira. E eu disse: 'Mas é impossível. O meu marido é Mário José de Oliveira Nunes'. Eles disseram que iam resolver a situação», começou por referir.

A cunhada de Rui Oliveira disse ainda que «o Hospital de São José confirma que houve um lapso da parte dele. A agência funerária disse-me que o Hospital de São José tem muitos cadáveres e que, em cada câmara frigorífica, estão dois corpos, daí o lapso. Agora, acabei de receber um telefonema em que o Hospital de São José assume o lapso.»

Manuel Luís Goucha marcou presença na capela do Cemitério de Carnaxide e ficou surpreendido quando a cunhada lhe contou o sucedido. «Abracei-me ao meu cunhado e disse-lhe: 'Trocaram o corpo do Marinho'. Ele disse-me: 'Isto é inacreditável...'», referiu. «Já falei com o Rui. Eles eram dez irmãos. Agora, são oito. Todos muito unidos. O Rui nem queria acreditar no que se estava a passar. Agora, ele ficou sossegado. Eu disse-lhe: 'Fica tranquilo. Eu dei um beijinho ao nosso Marinho, por ti e por mim'», concluiu a viúva de Mário José de Oliveira Nunes.