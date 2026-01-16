Insólito. Morreu o cunhado de Manuel Luís Goucha e o corpo foi trocado na morgue

Ao Minuto

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: "Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?"
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: "Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?"

Pedro recorda passado com Marisa: "Nunca vai voltar"
Pedro recorda passado com Marisa: "Nunca vai voltar"

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do "Secret Story 9"
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do "Secret Story 9"

Pedro revela surpresa com Leandro: "Saímos e apanhamos este choque"
Pedro revela surpresa com Leandro: "Saímos e apanhamos este choque"

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: "É uma amiga cá fora?"
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: "É uma amiga cá fora?"

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: "Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual"
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: "Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual"

Cláudio Ramos e Pedro 'confrontam-se': "Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas"
Cláudio Ramos e Pedro 'confrontam-se': "Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas"

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: "Achas que eu tenho uma opinião errada?"
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: "Achas que eu tenho uma opinião errada?"

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

Leomarte sobre ex-concorrente do "Secret Story": "Não quero esse fantasma na minha vida"
Leomarte sobre ex-concorrente do "Secret Story": "Não quero esse fantasma na minha vida"

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

"Luto não é espetáculo". Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas
"Luto não é espetáculo". Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas

Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de "emplastra" e afirma: "Tenho medo"
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de "emplastra" e afirma: "Tenho medo"

Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do "Secret Story"
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do "Secret Story"

Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do "Secret Story": "Já gastaste o dinheiro todo?"
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do "Secret Story": "Já gastaste o dinheiro todo?"

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: "São um casal lindo"
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: "São um casal lindo"

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: "Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho"
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: "Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho"

Amigo de Maycon Douglas afirma: "Há pessoas que sabem mais do que o que dizem"
Amigo de Maycon Douglas afirma: "Há pessoas que sabem mais do que o que dizem"

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: "Não era a maneira dele escrever"
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: "Não era a maneira dele escrever"

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: "Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa"
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: "Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa"

Insólito. Morreu o cunhado de Manuel Luís Goucha e o corpo foi trocado na morgue

Morreu o irmão de Rui Oliveira e cunhado de Manuel Luís Goucha. E o inesperado aconteceu quando o corpo chegou à capela para ser velado.

Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira estão de luto. Esta quarta-feira, 14 de janeiro, morreu Mário José de Oliveira Nunes, irmão de Rui e cunhado do apresentador da TVI, vítima de um cancro. Agora, sabe-se que a família passou por um momento insólito durante o velório: quando a viúva abriu o caixão, deparou-se com um corpo que não era o do marido. 

Segundo o Correio da Manhã, o Conselho de Administração do Hospital de São José e a direção do serviço de Anatomia Patológica/Casa Mortuária lamentaram de imediato o sucedido e foi aberto um inquérito para que sejam apuradas as circunstâncias da ocorrência. 

Em declarações à CMTV, a viúva de Mário José de Oliveira Nunes contou tudo. «Às 16:00 horas, vieram fazer a entrega do corpo. Abri a urna para reconhecer o meu marido. Qual não é o meu espanto quando me deparo com outra pessoa, totalmente diferente. Era mais velha... Mas tinha a roupa do meu marido: as meias, os sapatos... Eu alertei os senhores da agência e os senhores da agência verificaram que o senhor tinha na pulseira o nome de Carlos Oliveira. E eu disse: 'Mas é impossível. O meu marido é Mário José de Oliveira Nunes'. Eles disseram que iam resolver a situação», começou por referir. 

A cunhada de Rui Oliveira disse ainda que «o Hospital de São José confirma que houve um lapso da parte dele. A agência funerária disse-me que o Hospital de São José tem muitos cadáveres e que, em cada câmara frigorífica, estão dois corpos, daí o lapso. Agora, acabei de receber um telefonema em que o Hospital de São José assume o lapso.»

Manuel Luís Goucha marcou presença na capela do Cemitério de Carnaxide e ficou surpreendido quando a cunhada lhe contou o sucedido. «Abracei-me ao meu cunhado e disse-lhe: 'Trocaram o corpo do Marinho'. Ele disse-me: 'Isto é inacreditável...'», referiu. «Já falei com o Rui. Eles eram dez irmãos. Agora, são oito. Todos muito unidos. O Rui nem queria acreditar no que se estava a passar. Agora, ele ficou sossegado. Eu disse-lhe: 'Fica tranquilo. Eu dei um beijinho ao nosso Marinho, por ti e por mim'», concluiu a viúva de Mário José de Oliveira Nunes. 

Temas: Manuel Luís Goucha Rui Oliveira

