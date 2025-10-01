Manuel Luís Goucha revela segredo da relação de 26 anos com Rui Oliveira

Manuel Luís Goucha abriu o coração sobre a relação com Rui Oliveira, com quem partilha a vida há 26 anos e está casado há sete. O apresentador da TVI foi convidado do podcast Bate Pé, de Rui Simões e Mafalda de Castro, em que falou sobre a fórmula que considera essencial para a durabilidade e harmonia da relação.

Segundo Goucha, a base do casamento assenta na ideia de “eu, tu e nós”. Essa dinâmica passa por manter momentos individuais, respeitar a autonomia de cada um e valorizar aquilo que fazem em conjunto. Manuel deu como exemplo o facto de nunca deixa de viajar sozinho, isto é, quando Rui não o consegue acompanhar. Porém, também preserva os momentos a dois, fundamentais para o equilíbrio da vida em comum.

No podcast, o apresentador abordou ainda a forma como o casal lida com as discussões. Apesar de confessar que gosta de debater, Goucha explicou que Rui tem uma grande capacidade de argumentação, ao ponto de o fazer duvidar das próprias certezas. Por isso, decidiu adotar uma nova estratégia: não prolongar o conflito e afastar-se quando sente que a conversa não o favorece.

O comunicador destacou também o papel transformador de Rui Oliveira na sua vida. Descreveu-o como o seu “lado festivo”, responsável por lhe trazer leveza, alegria e o poder do riso. Goucha recordou que muitas vezes se riem juntos de situações simples e até banais, sublinhando que, ao lado de Rui, nada é vivido com dramatismo.

Com esta partilha intimista, Manuel Luís Goucha mostrou uma vez mais a cumplicidade que mantém com o marido e a forma como ambos encontraram um equilíbrio que lhes permite continuar a escrever uma história sólida de amor e parceria.