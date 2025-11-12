Manuel Luís Goucha abraça novo desafio profissional. E recebe surpresa emocionante

Manuel Luís Goucha começou uma nova aventura televisiva e partilhou o momento com os fãs nas redes sociais. O apresentador revelou que iniciou as gravações do seu novo programa da TVI, «Intuição – O Instinto à Prova», e foi surpreendido logo no primeiro dia com um gesto de carinho por parte da produção da Plural.

«Brindado com flores logo no início de um novo projeto televisivo. Gentileza da produção da Plural. E que divertido que foi este primeiro dia de gravação. “Intuição - o instinto à prova” é o novo concurso da TVI e está para breve. Vou dando novidades», escreveu Goucha na legenda da publicação, onde surge a segurar um elegante ramo de flores.

Com o regresso às gravações, o comunicador promete um formato inovador e cheio de surpresas. O novo concurso estreia em breve na TVI e marca mais um capítulo na bem-sucedida carreira de Manuel Luís Goucha.

