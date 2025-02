Manuel Luís Goucha faz revelação em direto: «Eu conheço a Voz»

Vânia Sá foi a concorrente expulsa do Secret Story - Desafio Final na gala do passado domingo.

Hoje, dia 19 de fevereiro de 2025, a ex-concorrente teve oportunidade de conversar com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI, Goucha, para fazer o balanço desta sua experiência no programa.

Durante a entrevista, o apresentador acabou por fazer uma revelação, no momento em que a ex-concorrente explicava a sua relação com o anfitrião da casa mais vigiada do país: «Eu conheço a Voz»

Veja a reação de Vânia Sá:

Contudo, a meio da entrevista, aconteceu outro momento marcante! Vânia Sá tirou a roupa em direto, revelando um vestido por baixo de um conjunto composto por blazer e uma saia, trocando de roupa em frente a Manuel Luís Goucha!

Veja a reação: