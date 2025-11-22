Novo projeto, novo estilo? Manuel Luís Goucha surpreende ao surgir com look fora do habitual

Manuel Luís Goucha vai ter um novo projeto na TVI: chama-se Intuição e estreia já no dia 1 de dezembro. Esta quinta-feira, 20 de novembro, o apresentador recorreu às redes sociais para partilhar alguns registos das gravações, e não escondeu o entusiasmo por conduzir esta novo formato.

«Hoje as gravações do Intuição decorreram no bairro de Alvalade. Até me vesti de verde 😀😀. Amanhã será na Ericeira onde, conforme a canção, o mar é mais azul», começou por escrever, na legenda de uma publicação que fez no Instagram.

E prosseguiu, assumindo que tem sido muito bem recebido pelos participantes do projeto: «Como é bom ser gostado! INTUIÇÃO, o novo concurso da TVI para o todo o mês de Dezembro».

A publicação recebeu várias reações por parte dos fãs e a caixa de comentários encheu-se de rasgados elogios ao apresentador. Vários deles sobre os visuais peculiares que Manuel Luís Goucha tem utilizado nas gravações deste novo projeto. É que são raras as vezes que vemos o comunicador sem ser de fato, com roupas mais descontraídas. «Número 1 do país ❤️», «Um homem feliz ❤️», «Estou a amar os looks ❤️», «Adoro o visual que está a adoptar para o Intuição...esse casaco é lindoooo❤️», «É um espetáculo este Homem! 👏 Adoro!!!!!!», «É um Homem espetacular ❤️», «Que casaco giro», pode ler-se, nos comentários.