Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Ao Minuto

15:43
Concílio dos Nomeados: Concorrentes apontam quem deve sair da casa e há um nome que se repete - Big Brother
05:56

Concílio dos Nomeados: Concorrentes apontam quem deve sair da casa e há um nome que se repete

15:35
Dylan sem papas na língua sobre Fábio: «Passou 80% do tempo agarrado à Liliana» - Big Brother
01:24

Dylan sem papas na língua sobre Fábio: «Passou 80% do tempo agarrado à Liliana»

15:18
Leandro dá opinião polémica sobre concorrente: «Ela está um bocadinho perdida» - Big Brother
03:44

Leandro dá opinião polémica sobre concorrente: «Ela está um bocadinho perdida»

14:39
Marisa desaba em lágrimas: «Ninguém tem de mexer nas minhas partes íntimas» - Big Brother
00:56

Marisa desaba em lágrimas: «Ninguém tem de mexer nas minhas partes íntimas»

14:33
Caldo entornado! Fábio 'toca demais' em Marisa e Pedro Jorge explode de ciúmes: «Mulheres ficam desconfortáveis» - Big Brother
02:50

Caldo entornado! Fábio 'toca demais' em Marisa e Pedro Jorge explode de ciúmes: «Mulheres ficam desconfortáveis»

14:03
Correria louca: Bruno deixa Ana Cristina em stress máximo - e tudo por causa de um ovo! - Big Brother
01:39

Correria louca: Bruno deixa Ana Cristina em stress máximo - e tudo por causa de um ovo!

12:04
Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal - Big Brother

Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal

11:40
Risos: Concorrentes dançam ao som de música infantil - Big Brother
02:16

Risos: Concorrentes dançam ao som de música infantil

10:35
Renata Reis antecipa o jogo de Liliana com Fábio: «A Liliana sabe perfeitamente qual é o próximo passo» - Big Brother
07:10

Renata Reis antecipa o jogo de Liliana com Fábio: «A Liliana sabe perfeitamente qual é o próximo passo»

10:35
Picardias pela manhã: Liliana e Pedro Jorge não se aguentam - Big Brother
03:43

Picardias pela manhã: Liliana e Pedro Jorge não se aguentam

10:34
«É o meu concorrente preferido»: comentadores elegem o seu favorito do «Secret Story 9» - Big Brother
07:10

«É o meu concorrente preferido»: comentadores elegem o seu favorito do «Secret Story 9»

10:21
Joana Pinto sobre alegada traição de Zé: «As mensagens também são uma traição» - Big Brother
05:50

Joana Pinto sobre alegada traição de Zé: «As mensagens também são uma traição»

10:16
Cláudio Ramos aponta parecenças entre Gonçalo Quinaz e Fábio. Assista à reação do comentador - Big Brother
05:50

Cláudio Ramos aponta parecenças entre Gonçalo Quinaz e Fábio. Assista à reação do comentador

10:15
Renata Reis responde a provocação de Cláudio Ramos sobre Maycon: «Não me abala» - Big Brother
05:50

Renata Reis responde a provocação de Cláudio Ramos sobre Maycon: «Não me abala»

10:15
Renata Reis sobre Liliana e Fábio: «A coisa vai dar para o torto» - Big Brother
05:50

Renata Reis sobre Liliana e Fábio: «A coisa vai dar para o torto»

09:52
Liliana volta a criticar o ex-noivo Zé e desta vez 'vai mais longe' nas insinuações - Big Brother

Liliana volta a criticar o ex-noivo Zé e desta vez 'vai mais longe' nas insinuações

09:17
Por um fio? Liliana não cala revolta contra Fábio - Big Brother

Por um fio? Liliana não cala revolta contra Fábio

08:49
Caos instalado: Ana e Pedro Jorge de amigos a rivais? - Big Brother
03:48

Caos instalado: Ana e Pedro Jorge de amigos a rivais?

08:41
Acusações e confronto: Cristina Ferreira questiona Fábio sobre Liliana «Prefere ou não saber?» - Big Brother
02:47

Acusações e confronto: Cristina Ferreira questiona Fábio sobre Liliana «Prefere ou não saber?»

08:31
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos - Big Brother
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

08:27
«És fraca»: Pedro Jorge não perdoa a mulher e parte para o ataque - Big Brother
03:51

«És fraca»: Pedro Jorge não perdoa a mulher e parte para o ataque

00:37
Liliana 'fala mal' de Zé: «Também não pensou em mim» - Big Brother
02:15

Liliana 'fala mal' de Zé: «Também não pensou em mim»

00:25
Liliana recorda relação com Zé e deixa críticas: «O Zé fez-me a pior coisa que podiam ter feito» - Big Brother
02:15

Liliana recorda relação com Zé e deixa críticas: «O Zé fez-me a pior coisa que podiam ter feito»

00:20
António Leal e Silva defende Liliana: «Não é a primeira e não há-de ser a última» - Big Brother
02:48

António Leal e Silva defende Liliana: «Não é a primeira e não há-de ser a última»

00:17
Jéssica Vieira pronuncia-se sobre polémica que envolve Liliana: «Precisa disso para se sentir mais mulher» - Big Brother
01:07

Jéssica Vieira pronuncia-se sobre polémica que envolve Liliana: «Precisa disso para se sentir mais mulher»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

  • Secret Story
  • Há 19 min
Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre - Big Brother
Dolores Aveiro

O ex-concorrente do Secret Story 8 Marcelo Palma, viveu um momento insólito ao cruzar-se com Dolores Aveiro num clube de padel. Para sua surpresa, a mãe de Cristiano Ronaldo sabia quem ele era e não hesitou em reconhecê-lo.

Marcelo Palma, conhecido pela sua participação no Secret Story - Casa dos Segredos 8, partilhou um encontro inesperado com Dolores Aveiro que o deixou completamente surpreendido. O ex-concorrente da casa mais vigiada do país encontrou a mãe de Cristiano Ronaldo num clube de padel e não resistiu a registar o momento.

Na sua conta de Instagram, Marcelo publicou uma fotografia ao lado de Dolores Aveiro e revelou que foi reconhecido pela mesma. «Hoje foi sem dúvida um dia diferente que não irei esquecer. Se alguma vez pensei que a Dolores Aveiro me iria reconhecer: "o Marcelo que pinta os mortos". Obrigado pelo momento, foi um gosto», escreveu na story.

O comentário de Dolores Aveiro não passou despercebido aos seguidores, pois demonstra que a matriarca acompanha os reality shows da TVI e se recorda de um dos concorrentes mais mediáticos da oitava edição do Secret Story. Recorde que o segredo de Marcelo na sua edição era: «Maquilho mortos».

 

Recorde aqui:

Relacionados

Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal

Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo

Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem

Do futebol para o fitness: A mudança radical de emprego de Zé, o ex-noivo de Liliana
Temas: Marcelo Palma Dolores Aveiro Cristiano Ronaldo Secret Story Casa dos Segredos

Fora da Casa

Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Há 25 min
Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo

Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo

Hoje às 11:16
De Bernardina e Tiago a Liliana e Bruno de Carvalho: as paixões mais mediáticas dos Reality-shows

De Bernardina e Tiago a Liliana e Bruno de Carvalho: as paixões mais mediáticas dos Reality-shows

Hoje às 11:15
Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem

Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem

Hoje às 11:15
Filho de Miguel Vicente é uma estrela como o pai. E as imagens são do mais ternurento que há

Filho de Miguel Vicente é uma estrela como o pai. E as imagens são do mais ternurento que há

Hoje às 10:44
Do futebol para o fitness: A mudança radical de emprego de Zé, o ex-noivo de Liliana

Do futebol para o fitness: A mudança radical de emprego de Zé, o ex-noivo de Liliana

Hoje às 10:26
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Liliana volta a criticar o ex-noivo Zé e desta vez 'vai mais longe' nas insinuações

Liliana volta a criticar o ex-noivo Zé e desta vez 'vai mais longe' nas insinuações

Hoje às 09:52
Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

8 out, 23:11
Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

Ontem às 23:47
Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

24 set, 15:34
Marisa desaba em lágrimas: «Ninguém tem de mexer nas minhas partes íntimas»
00:56

Marisa desaba em lágrimas: «Ninguém tem de mexer nas minhas partes íntimas»

Há 1h e 26min
Ver Mais

Notícias

Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Há 19 min
Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Há 25 min
Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal

Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal

Hoje às 12:04
Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo

Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo

Hoje às 11:16
Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem

Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem

Hoje às 11:15
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

Ontem às 19:37
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

8 out, 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»

8 out, 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»

8 out, 22:17
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

Hoje às 08:31
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente

8 out, 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
04:00

Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave

8 out, 18:35
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

6 out, 00:47
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Daniela Santos desvenda novos projetos na área da televisão: "Era um sonho"

Daniela Santos desvenda novos projetos na área da televisão: "Era um sonho"

Há 1h e 12min
Francisco Monteiro de volta à casa mais vigiada do País?

Francisco Monteiro de volta à casa mais vigiada do País?

Há 2h e 3min
Kina recorda carreira como estilista: "Vesti todas as grandes artistas dos anos 90"

Kina recorda carreira como estilista: "Vesti todas as grandes artistas dos anos 90"

Hoje às 10:45
Francisco Monteiro faz surpreendente revelação: "Já esteve várias vezes em cima da mesa"

Francisco Monteiro faz surpreendente revelação: "Já esteve várias vezes em cima da mesa"

Hoje às 08:11
Daniela Santos faz revelação sobre inspiração para novo projeto... e envolve pessoa especial!

Daniela Santos faz revelação sobre inspiração para novo projeto... e envolve pessoa especial!

Ontem às 17:18
Ver Mais Outros Sites