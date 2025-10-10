Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Marcelo Palma, conhecido pela sua participação no Secret Story - Casa dos Segredos 8, partilhou um encontro inesperado com Dolores Aveiro que o deixou completamente surpreendido. O ex-concorrente da casa mais vigiada do país encontrou a mãe de Cristiano Ronaldo num clube de padel e não resistiu a registar o momento.

Na sua conta de Instagram, Marcelo publicou uma fotografia ao lado de Dolores Aveiro e revelou que foi reconhecido pela mesma. «Hoje foi sem dúvida um dia diferente que não irei esquecer. Se alguma vez pensei que a Dolores Aveiro me iria reconhecer: "o Marcelo que pinta os mortos". Obrigado pelo momento, foi um gosto», escreveu na story.

O comentário de Dolores Aveiro não passou despercebido aos seguidores, pois demonstra que a matriarca acompanha os reality shows da TVI e se recorda de um dos concorrentes mais mediáticos da oitava edição do Secret Story. Recorde que o segredo de Marcelo na sua edição era: «Maquilho mortos».

