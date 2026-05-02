Vão viver juntos? Marcelo Palma e Jéssica Vieira partilham novidade bombástica... e já há rumores de romance

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Jéssica Vieira e Marcelo Palma anunciaram uma novidade que está a deixar os fãs em alvoroço.

Jéssica Vieira e Marcelo Palma anunciaram, ao mesmo tempo, uma novidade que está a deixar a Internet em alvoroço.

Numa partilha recente no Instagram, a vencedora do Big Brother Verão mostrou-se com uma chave na mão. «Nem tudo o que parece, é», escreveu a jovem nortenha, na legenda da publicação.

Mais tarde, Marcelo Palma também recorreu à mesma rede social para partilhar uma fotografia com uma chave igual à de Jéssica. «Algumas portas abrem-se por uma razão», escreveu o ex-concorrente do Secret Story 8.

Os fãs não ficaram indiferentes à coincidência. «Como assim o @palmajr_11 tem uma chave igual? 🫣 Negócio juntos? Ou vida juntos?», «Uma chave igual a do @palmajr_11 🥺🥰», «Chave iguao a do @palmajr_11», pode ler-se, nos comentários.

Os rumores sobre um alegado romance entre os dois não tardarem em chegar e, até ao momento, nem um, nem outro, quebraram o silêncio sobre a situação, deixando no ar a possibilidade de irem viver juntos, ou de irem abrir um negócio juntos, uma vez que sempre foram muito amigos.

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