De luto por Maycon Douglas, Marcelo Palma partilha desabafo emotivo e faz uma promessa

Marcelo Palma está de luto pela morte do amigo Maycon Douglas. O ex-concorrente da Secret Story - Casa dos Segredos 8, da TVI, recorreu ao Instagram esta quinta-feira, dia 22 de janeiro, para partilhar um desabafo sincero, onde falou abertamente sobre o momento delicado que atravessa.

«Estou a passar aqui para vos agradecer do fundo do meu coração a todas as mensagens, todo o carinho, todo o amor, todo o apoio que vocês me têm dado, principalmente desde o dia 1 de janeiro», começou por dizer, assumindo que tem vivido dias particularmente exigentes. «Isto tem sido mesmo muito desafiante, um mês difícil, de muita aprendizagem», acrescentou.

Marcelo Palma fez ainda questão de sublinhar o impacto do apoio recebido por parte dos seguidores, descrevendo-o como «surreal», e explicou a razão da sua ausência nas redes sociais. «Claro que não tenho publicado muitas coisas, não tenho sentido vontade», confessou.

Apesar disso, deixou uma promessa clara a quem o acompanha. O ex-concorrente garantiu que pretende voltar a estar mais presente no Instagram, de forma mais consistente, reforçando o carinho e a gratidão pelo apoio recebido num dos períodos mais difíceis da sua vida.

Veja o vídeo aqui:

