Marcelo Palma em choque ao receber vídeo inédito de Maycon Douglas

  • Hoje às 18:59
Marcelo Palma em choque ao receber vídeo inédito de Maycon Douglas - Big Brother

Marcelo Palma recebe vídeo que o deixa em lágrimas. As imagens inéditas são de Maycon Douglas

Marcelo Palma, grande amigo de Maycon Douglas, partilhou nas redes sociais um vídeo arrepiante que lhe enviaram do ex-concorrente. A montagem de imagens e vídeos mostra Marcelo e Maycon em momentos de amizade, dentro e fora do Secret Story. Maycon confessa que ficou arrepiado e não aguentou as lagrimas.

«Enviaram-me este vídeo que me arrepiou e fez chorar do início ao fim, continuo sem palavras para isto tudo. Publico este vídeo porque o que realmente ficam são as memórias que temos juntos e partilho estas convosco», escreveu.


«Foi muito pouco tempo, mas foi muito intenso e verdadeiro, sei que nos voltaremos a encontrar para muito mais. Até já família», finalizou.

De semblante fechado e de olhar vazio: este ex-concorrente carregou o caixão de Maycon Douglas

A despedida de Maycon Douglas ficou marcada por momentos de profunda emoção. Este domingo, 11 de janeiro, o Crematório de Leiria recebeu centenas de pessoas que quiseram prestar a última homenagem ao jovem ex-concorrente do Secret Story 8. Entre os presentes, um rosto conhecido do público de reality shows assumiu um papel especialmente emotivo.

Para além de ter tratado de toda a logística do funeral através da sua própria agência funerária, Marcelo Palma quis ir mais longe na homenagem ao amigo: carregou pessoalmente o caixão de Maycon Douglas durante as cerimónias fúnebres.

O gesto não passou despercebido aos presentes e representa o profundo laço de amizade que unia os dois jovens, ambos conhecidos do público através da sua participação no Secret Story 8.

Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País

 

Uma cerimónia repleta de emoção e simbolismo marcou a despedida de Maycon Douglas. Este domingo, 11 de janeiro, o Crematório de Leiria encheu-se de amigos, familiares, fãs e ex-concorrentes de reality shows que quiseram prestar a última homenagem ao jovem. Mas foi um momento inesperado que tocou profundamente todos os presentes.

Segundo o que foi dito em direto na CMTV, «apenas choveu quando o caixão com Maycon Douglas passava para o crematório». O momento singular não passou despercebido aos presentes, que interpretaram a chuva repentina como um sinal emotivo durante a despedida.

Conflito agrava-se: Leandro responde a acusações de Pedro e fala em «desvaneios»

Conflito agrava-se: Leandro responde a acusações de Pedro e fala em «desvaneios»

Há 3h e 27min
Mais atraente do que nunca! Ana Batista mostra novo visual e recebe pedido de casamento inesperado

Mais atraente do que nunca! Ana Batista mostra novo visual e recebe pedido de casamento inesperado

Hoje às 17:26
Concorrente do Big Brother vai parar ao hospital após sofrer convulsão em direto

Concorrente do Big Brother vai parar ao hospital após sofrer convulsão em direto

Hoje às 16:31
“Bomba”: Bárbara Parada terá novo namorado. E há algo que o liga a Francisco Monteiro

“Bomba”: Bárbara Parada terá novo namorado. E há algo que o liga a Francisco Monteiro

Hoje às 15:59
«Foi tudo gravado numa noite»: Renata Reis revela detalhes de momento especial sobre Maycon Douglas

«Foi tudo gravado numa noite»: Renata Reis revela detalhes de momento especial sobre Maycon Douglas

Hoje às 15:09
Pedro Jorge expõe atitudes de Leandro após programa que o deixaram em choque

Pedro Jorge expõe atitudes de Leandro após programa que o deixaram em choque

Hoje às 14:00
Concorrente do Big Brother vai parar ao hospital após sofrer convulsão em direto

Concorrente do Big Brother vai parar ao hospital após sofrer convulsão em direto

Hoje às 16:31
Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

1 out 2025, 09:29
Mais atraente do que nunca! Ana Batista mostra novo visual e recebe pedido de casamento inesperado

Mais atraente do que nunca! Ana Batista mostra novo visual e recebe pedido de casamento inesperado

Hoje às 17:26
Henri Castelli tem convulsão em direto no Big Brother Brasil

Henri Castelli tem convulsão em direto no Big Brother Brasil

Hoje às 16:22
Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível. Veja o antes e depois

Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível. Veja o antes e depois

Ontem às 22:00
Conflito agrava-se: Leandro responde a acusações de Pedro e fala em «desvaneios»

Conflito agrava-se: Leandro responde a acusações de Pedro e fala em «desvaneios»

Há 3h e 27min
Marcelo Palma em choque ao receber vídeo inédito de Maycon Douglas

Marcelo Palma em choque ao receber vídeo inédito de Maycon Douglas

Hoje às 18:59
Mais atraente do que nunca! Ana Batista mostra novo visual e recebe pedido de casamento inesperado

Mais atraente do que nunca! Ana Batista mostra novo visual e recebe pedido de casamento inesperado

Hoje às 17:26
Concorrente do Big Brother vai parar ao hospital após sofrer convulsão em direto

Concorrente do Big Brother vai parar ao hospital após sofrer convulsão em direto

Hoje às 16:31
“Bomba”: Bárbara Parada terá novo namorado. E há algo que o liga a Francisco Monteiro

“Bomba”: Bárbara Parada terá novo namorado. E há algo que o liga a Francisco Monteiro

Hoje às 15:59
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Loucura total na 1ª Companhia. Recrutas surpreendidos com «festinha» com cerveja, amendoins, tremoços e confettis
07:56

Loucura total na 1ª Companhia. Recrutas surpreendidos com «festinha» com cerveja, amendoins, tremoços e confettis

Há 1h e 12min
Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado exemplifica exercício mas parece mais morto do que vivo
01:42

Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado exemplifica exercício mas parece mais morto do que vivo

Hoje às 17:10
No meio da savana, Cristina Ferreira é surpreendida com experiência única ao lado de João Monteiro

No meio da savana, Cristina Ferreira é surpreendida com experiência única ao lado de João Monteiro

Ontem às 16:30
Alerta: TVI interrompe emissão para as primeiras palavras de Pedro Barroso após desistência
04:53

Alerta: TVI interrompe emissão para as primeiras palavras de Pedro Barroso após desistência

Ontem às 15:25
Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!
01:00

Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!

12 jan, 16:46
Tensão no "Big Brother Brasil": Henri Castelli transportado para hospital após sofrer convulsões

Tensão no "Big Brother Brasil": Henri Castelli transportado para hospital após sofrer convulsões

Hoje às 16:28
Drama no "Big Brother Brasil": Henri Castelli sofre convulsões durante prova

Drama no "Big Brother Brasil": Henri Castelli sofre convulsões durante prova

Hoje às 15:24
Bárbara Parada tem novo namorado? E Francisco Monteiro conhece-o!

Bárbara Parada tem novo namorado? E Francisco Monteiro conhece-o!

Hoje às 15:01
Jéssica Vieira reage a boca de Afonso Leitão: "Limitações"

Jéssica Vieira reage a boca de Afonso Leitão: "Limitações"

Ontem às 21:20
O clima azedou! Afonso Leitão manda farpa a Jéssica Vieira após entrevista

O clima azedou! Afonso Leitão manda farpa a Jéssica Vieira após entrevista

Ontem às 20:47
