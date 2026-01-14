Marcelo Palma em choque ao receber vídeo inédito de Maycon Douglas

Marcelo Palma, grande amigo de Maycon Douglas, partilhou nas redes sociais um vídeo arrepiante que lhe enviaram do ex-concorrente. A montagem de imagens e vídeos mostra Marcelo e Maycon em momentos de amizade, dentro e fora do Secret Story. Maycon confessa que ficou arrepiado e não aguentou as lagrimas.

«Enviaram-me este vídeo que me arrepiou e fez chorar do início ao fim, continuo sem palavras para isto tudo. Publico este vídeo porque o que realmente ficam são as memórias que temos juntos e partilho estas convosco», escreveu.



«Foi muito pouco tempo, mas foi muito intenso e verdadeiro, sei que nos voltaremos a encontrar para muito mais. Até já família», finalizou.

De semblante fechado e de olhar vazio: este ex-concorrente carregou o caixão de Maycon Douglas

A despedida de Maycon Douglas ficou marcada por momentos de profunda emoção. Este domingo, 11 de janeiro, o Crematório de Leiria recebeu centenas de pessoas que quiseram prestar a última homenagem ao jovem ex-concorrente do Secret Story 8. Entre os presentes, um rosto conhecido do público de reality shows assumiu um papel especialmente emotivo.

Para além de ter tratado de toda a logística do funeral através da sua própria agência funerária, Marcelo Palma quis ir mais longe na homenagem ao amigo: carregou pessoalmente o caixão de Maycon Douglas durante as cerimónias fúnebres.

O gesto não passou despercebido aos presentes e representa o profundo laço de amizade que unia os dois jovens, ambos conhecidos do público através da sua participação no Secret Story 8.

Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País

Uma cerimónia repleta de emoção e simbolismo marcou a despedida de Maycon Douglas. Este domingo, 11 de janeiro, o Crematório de Leiria encheu-se de amigos, familiares, fãs e ex-concorrentes de reality shows que quiseram prestar a última homenagem ao jovem. Mas foi um momento inesperado que tocou profundamente todos os presentes.

Segundo o que foi dito em direto na CMTV, «apenas choveu quando o caixão com Maycon Douglas passava para o crematório». O momento singular não passou despercebido aos presentes, que interpretaram a chuva repentina como um sinal emotivo durante a despedida.