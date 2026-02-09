Marcelo Palma presta nova homenagem a Maycon e é impossível ignorar este pormenor

Ao Minuto

14:18
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story - Big Brother
00:53

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:19
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista - Big Brother

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal! - Big Brother
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan - Big Brother
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês - Big Brother
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...» - Big Brother
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

Acompanhe ao minuto

Marcelo Palma presta nova homenagem a Maycon e é impossível ignorar este pormenor

Marcelo Palma presta nova homenagem a Maycon e é impossível ignorar este pormenor - Big Brother

Marcelo Palma homenageou novamente de forma sentida o seu amigo Maycon, após a sua morte.

Marcelo Palma recorreu às redes sociais para prestar uma homenagem discreta, mas profundamente emotiva, ao amigo Maycon, que faleceu recentemente. Ambos ficaram conhecidos do público como ex-concorrentes da Casa dos Segredos, onde criaram uma ligação que ultrapassou o jogo e se manteve cá fora.

A partilha, feita através de uma imagem a preto e branco, mostra os dois num momento de cumplicidade e descontração, deitados lado a lado, num retrato simples que reflete a intimidade da amizade que os unia. Sem grandes palavras, Marcelo optou por deixar que a imagem falasse por si, acompanhada apenas por um coração e pela música Jealous, de Labrinth.

A escolha da canção não passou despercebida. Conhecida pela sua carga emocional intensa, Jealous é frequentemente associada à dor da perda e à saudade de quem parte cedo demais. Um detalhe que deu ainda mais peso à homenagem silenciosa, mas sentida, feita por Marcelo Palma.

 

Marcelo Palma dá detalhes sobre a morte de Maycon Douglas

Marcelo Palma marcou presença recentemente no programa Dois às 10 e não escondeu a emoção ao recordar Maycon Douglas, amigo próximo que perdeu a vida no início do ano. Numa conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ex-concorrente do Secret Story 8 e também comentador da TVI, falou abertamente sobre os dias que antecederam o desaparecimento, confessando que continuam a existir muitas perguntas sem resposta.

Segundo Marcelo, Maycon nunca lhe deu indícios claros de que algo de grave pudesse acontecer, apesar de admitir que, à distância, alguns comportamentos levantam hoje dúvidas. «Ligava-me muitas vezes (…) podia ser uma chamada de atenção (...) não sei», confessou, sublinhando que, na altura, nada lhe pareceu alarmante.

Sobre a noite do desaparecimento, Marcelo foi claro ao dizer que a informação conhecida publicamente não explica tudo. «É público que houve atritos com pessoas próximas, mas não sei se é a justificação», afirmou, acrescentando que acredita que muitas questões ficarão por esclarecer. «Muita gente me pergunta o porquê, mas eu não sei. Acho que ninguém nunca vai saber porquê», reforçou.

O responsável pela agência funerária revelou ainda ter optado por se isolar nos dias seguintes, apesar do apoio sentido por parte de amigos e antigos colegas. «Eu isolei-me. Tiveram todos no funeral e todos foram um apoio para todos. Acho que foi bonito», concluiu, emocionado.

Relacionados

Esta foi a mensagem de Bad Bunny que fez Bruna Gomes reagir. E está a emocionar o mundo

Pedro Jorge faz pedido ao público: «Urgente!»

Ainda se lembra? Esta ex-concorrente é filha de uma figura polémica do Secret Story e tem filhos com um cantor famoso

Nunca antes vistas: Pedro e Marisa abrem o álbum privado da família e mostra fotos inéditas da filha na maternidade
Temas: Marcelo Palma Maycon Douglas Amizade Morte Tragedia

Fora da Casa

Viagem a Las Vegas já dá que falar. Inês Gama expõe "falha" de Dylan Fonte

Viagem a Las Vegas já dá que falar. Inês Gama expõe "falha" de Dylan Fonte

Há 2h e 39min
Pedro e Marisa celebram aniversário da filha. O cenário escolhido é o sonho de qualquer criança

Pedro e Marisa celebram aniversário da filha. O cenário escolhido é o sonho de qualquer criança

Há 2h e 56min
Insufláveis, trampolins e muita emoção: Assim foi a festa de aniversário da filha de Pedro e Marisa

Insufláveis, trampolins e muita emoção: Assim foi a festa de aniversário da filha de Pedro e Marisa

Há 3h e 1min
Regresso aguardado? Francisco Monteiro anuncia novidade especial: e em dose dupla

Regresso aguardado? Francisco Monteiro anuncia novidade especial: e em dose dupla

Há 3h e 24min
Esta foi a mensagem de Bad Bunny que fez Bruna Gomes reagir. E está a emocionar o mundo

Esta foi a mensagem de Bad Bunny que fez Bruna Gomes reagir. E está a emocionar o mundo

Hoje às 18:53
Venceu um reality show da TVI e acaba de se formar em enfermagem aos 59 anos

Venceu um reality show da TVI e acaba de se formar em enfermagem aos 59 anos

Hoje às 16:57
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Uma das maiores estrelas do 1.º Big Brother é um dos heróis da catástrofe que atingiu Portugal

Uma das maiores estrelas do 1.º Big Brother é um dos heróis da catástrofe que atingiu Portugal

Hoje às 10:22
Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

26 nov 2025, 11:47
Pedro Jorge faz pedido ao público: «Urgente!»

Pedro Jorge faz pedido ao público: «Urgente!»

Hoje às 15:46
Venceu um reality show da TVI e acaba de se formar em enfermagem aos 59 anos

Venceu um reality show da TVI e acaba de se formar em enfermagem aos 59 anos

Hoje às 16:57
Dylan e Inês em Las Vegas! Vejas as primeiras fotografias da viagem que deu polémica no Secret Story 9

Dylan e Inês em Las Vegas! Vejas as primeiras fotografias da viagem que deu polémica no Secret Story 9

Ontem às 15:00
Ver Mais

Notícias

Viagem a Las Vegas já dá que falar. Inês Gama expõe "falha" de Dylan Fonte

Viagem a Las Vegas já dá que falar. Inês Gama expõe "falha" de Dylan Fonte

Há 2h e 39min
Pedro e Marisa celebram aniversário da filha. O cenário escolhido é o sonho de qualquer criança

Pedro e Marisa celebram aniversário da filha. O cenário escolhido é o sonho de qualquer criança

Há 2h e 56min
Regresso aguardado? Francisco Monteiro anuncia novidade especial: e em dose dupla

Regresso aguardado? Francisco Monteiro anuncia novidade especial: e em dose dupla

Há 3h e 24min
Marcelo Palma presta nova homenagem a Maycon e é impossível ignorar este pormenor

Marcelo Palma presta nova homenagem a Maycon e é impossível ignorar este pormenor

Há 3h e 51min
Esta foi a mensagem de Bad Bunny que fez Bruna Gomes reagir. E está a emocionar o mundo

Esta foi a mensagem de Bad Bunny que fez Bruna Gomes reagir. E está a emocionar o mundo

Hoje às 18:53
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Regresso aguardado? Francisco Monteiro anuncia novidade especial: e em dose dupla

Regresso aguardado? Francisco Monteiro anuncia novidade especial: e em dose dupla

Há 3h e 24min
Adivinha quem é esta menina? Damos-lhe uma pista: É uma das recrutas mais empenhadas da 1ª Companhia

Adivinha quem é esta menina? Damos-lhe uma pista: É uma das recrutas mais empenhadas da 1ª Companhia

Hoje às 18:08
Sabia que o Comandante Moutinho já participou num reality show da TVI? E ocupou um lugar no pódio

Sabia que o Comandante Moutinho já participou num reality show da TVI? E ocupou um lugar no pódio

Hoje às 16:10
Após pedido de desculpas que viralizou, Filipe Delgado volta à carga com piropos ao Instrutor Marques: «Aquilo é de mais qualidade»

Após pedido de desculpas que viralizou, Filipe Delgado volta à carga com piropos ao Instrutor Marques: «Aquilo é de mais qualidade»

Hoje às 15:15
Noélia torna-se um fenómeno da Internet: e a culpa é deste vídeo que viralizou em minutos
01:23

Noélia torna-se um fenómeno da Internet: e a culpa é deste vídeo que viralizou em minutos

Hoje às 13:27
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro partilha novidade: "Vou estar convosco a dobrar"

Francisco Monteiro partilha novidade: "Vou estar convosco a dobrar"

Hoje às 18:44
Bruno de Carvalho toma importante decisão: "Um gesto simples, mas carregado de significado"

Bruno de Carvalho toma importante decisão: "Um gesto simples, mas carregado de significado"

Hoje às 10:46
Francisco Monteiro faz impressionante desabafo: "Devolveu-me a vontade de viver"

Francisco Monteiro faz impressionante desabafo: "Devolveu-me a vontade de viver"

Hoje às 09:36
Mafalda Diamond deixa recado polémico após episódio com Diogo Marcelino: «É ridículo»

Mafalda Diamond deixa recado polémico após episódio com Diogo Marcelino: «É ridículo»

Ontem às 18:20
Em saída à noite, Bárbara Parada cúmplice de "amigo especial"... e há motivos para celebrar!

Em saída à noite, Bárbara Parada cúmplice de "amigo especial"... e há motivos para celebrar!

Ontem às 17:13
Ver Mais Outros Sites