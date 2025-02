Rita Almeida e Marcelo Palma fazem revelações inesperadas sobre o Secret Story: «O meu sangue não bateu com o dela...»

A resposta foi óbvia para Rita, mas Marcelo hesitou… Com quem nunca voltariam a entrar na casa?

Uma escolha surpreendente para melhor jogadora… e uma rivalidade que continua a dar que falar! Veja aqui as respostas do casal!

A tarde de sábado, 8 de fevereiro, no «Em Família», apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua, foi surpreendente. Desta vez, os convidados Marcelo Palma e Rita Almeida responderam ao dar «A Entrevista que ninguém quer dar», e abordaram temas polémicos sobre as suas participações no Secret Story e no Secret Story – Desafio Final.

Com quem nunca voltariam a entrar na casa?

Uma das perguntas mais esperadas da entrevista gerou respostas intrigantes. Quando questionada sobre com quem não voltaria a partilhar a casa, Rita Almeida não hesitou: «Eu é fácil, nem preciso de responder!». Já Marcelo Palma, depois de alguma reflexão, acabou por dizer: «Entrava com qualquer um (...) mas acho que o mais difícil de gerir foi mesmo o Diogo.»

Melhor e pior jogador do Secret Story

Sobre quem foi o melhor jogador, Marcelo destacou Diogo Alexandre como o mais estratégico. No entanto, para pior jogador, foi mais crítico: «Eu acho que há muitas pessoas que nem sequer jogaram!».

Rita Almeida apontou Renata Reis como uma das concorrentes mais marcantes, embora tenha admitido que não apreciava o seu jogo: «Embora eu não gostasse do jogo dela, acho que foi uma pessoa que marcou a casa do início ao fim.» Curiosamente, quando questionada sobre o pior jogador, Rita também escolheu Renata Reis.

As escolhas mais controversas do Desafio Final

Maria Cerqueira Gomes desafiou ainda Rita Almeida a escolher o pior jogador do Secret Story – Desafio Final. Sem rodeios, Rita atirou: «Não me identifiquei de todo com a Margarida pela entrada dela, o meu sangue não bateu com o dela.»

Por outro lado, quando chegou a hora de eleger a melhor jogadora desta edição, Inês Morais foi a grande escolha de Rita.

A participação de Marcelo Palma e Rita Almeida no Em Família foi marcada por declarações inesperadas e escolhas polémicas.

Acompanhe todas as novidades do reality show e descubra quem se destacará até ao fim!