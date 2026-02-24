Última hora! Marcelo Palma confirma separação de Rita Almeida e dá detalhes: «Já há algum tempo»

Marcelo Palma confirmou esta terça-feira a separação de Rita Almeida e pôs fim aos rumores dos últimos tempos. Num comunicado divulgado na sua página de Instagram, o ex-concorrente diz que já estão separados «há algum tempo» e dá detalhes sobre o fim do namoro, que começou no Secret Story 8.

«Hoje encerro publicamente um capítulo muito importante da minha vida. A minha relação com a Rita terminou há já algum tempo. Foi uma decisão tomada depois de um caminho vivido com verdade», escreveu.

O ex-concorrente continuou: «Partilhámos momentos muito significativos e guardo gratidão por tudo o que vivemos.

Neste momento, seguimos caminhos diferentes».

«Sigo focado no futuro, com serenidade e respeito pela nossa história. Agradeço a compreensão, o carinho e, acima de tudo, o respeito pela privacidade de cada um», conclui.