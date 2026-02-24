Última hora! Marcelo Palma confirma separação de Rita Almeida e dá detalhes: «Já há algum tempo»

Ao Minuto

22:16
Com 21% dos votos, este foi o primeiro concorrente expulso do Secret Story 10 - Big Brother
01:36

22:15
Posições tomadas. Quem é que os concorrentes querem ver expulso esta noite? - Big Brother
04:18

22:11
Com receio de ver o namorado expulso esta noite, Eva expõe estratégia para esconder o segredo - Big Brother
06:15

22:03
Concorrentes de costas voltadas. O verniz estalou na dinâmica e os concorrentes não poupam críticas uns aos outros - Big Brother
07:29

21:56
A ferver. Luzia exalta-se em direto e usa metáfora de peso para definir Sara e os seus "aliados" - Big Brother
09:32

21:45
Dia de expulsão: Sara, Caio e Diogo estão em risco e este é o estado de espírito dos concorrentes - Big Brother
02:41

19:58
Insólito no Secret Story 10: Jéssica diz que só come pipocas com os pés - Big Brother
05:03

19:55
Hugo queixa-se no confessionário das atitudes dos colegas e fala em limites no Secret Story 10 - Big Brother
03:39

19:47
Perto do segredo de Pedro? Teorias multiplicam-se no Secret Story 10 - Big Brother
02:15

19:39
Novo confronto no Secret Story 10: Luzia acusa Sara de ter «ar emproado» - Big Brother
06:02

19:25
Tensão no Secret Story 10: Luzia emociona-se e admite desconforto com Sara - Big Brother
03:25

19:19
Nomeações abalam casa do Secret Story 10: Liliana admite que estratégia “saiu furada” - Big Brother
04:28

18:48
Luzia encosta Diana Dora à parede em relação a Norberto: «Vocês são um casal» - Big Brother
02:58

18:40
O clima aqueceu. Luzia não esconde a atração por Caio: «Foi a rampa de lançamento...» - Big Brother
02:42

18:32
As teorias já começaram e surgir e Diogo não esconde os ciúmes: «Nunca vi a minha namorada de mãos dadas com outro» - Big Brother
04:33

18:30
Em lágrimas e sem filtros, Sara chora no confessionário ao desabafar com a Voz - Big Brother
01:12

18:20
«Nunca vi um casal passar um dia inteiro sem dar um beijo»: ninguém acredita na relação de Ana e Ricardo João - Big Brother
02:57

18:14
O botão dos segredos ecoou na casa: Será que Diana Dora descobriu o segredo de Caio? - Big Brother
10:50

18:14
A ferver. Luzia entra em confronto com Sara e assume mudar de postura para com ela - Big Brother
02:10

18:02
Hugo responde a Ana: «Não me conheces de lado nenhum» - Big Brother
07:06

17:52
Caio é frontal com Ana: «Às vezes fala um pouco demais» - Big Brother
02:16

17:36
Depois de farpas, João responde às críticas de Luzia: «Não está aqui a fazer nada» - Big Brother
05:25

17:36
Luzia surpreende ao criticar João: «Ele é estranho» - Big Brother
05:25

17:30
Comentários de Norberto agitam dinâmica no Secret Story 10: «Não vim aqui para perder tempo» - Big Brother
09:51

17:17
Discussão continua. Luzia reage a farpa de Sara: «Continua a mandar as dicas todas» - Big Brother
04:55

Acompanhe ao minuto

Última hora! Marcelo Palma confirma separação de Rita Almeida e dá detalhes: «Já há algum tempo»

O ex-concorrente confirmou o fim da relação com Rita Almeida.

Marcelo Palma confirmou esta terça-feira a separação de Rita Almeida e pôs fim aos rumores dos últimos tempos. Num comunicado divulgado na sua página de Instagram, o ex-concorrente diz que já estão separados «há algum tempo» e dá detalhes sobre o fim do namoro, que começou no Secret Story 8.

«Hoje encerro publicamente um capítulo muito importante da minha vida. A minha relação com a Rita terminou há já algum tempo. Foi uma decisão tomada depois de um caminho vivido com verdade», escreveu. 

O ex-concorrente continuou: «Partilhámos momentos muito significativos e guardo gratidão por tudo o que vivemos.
Neste momento, seguimos caminhos diferentes». 

«Sigo focado no futuro, com serenidade e respeito pela nossa história. Agradeço a compreensão, o carinho e, acima de tudo, o respeito pela privacidade de cada um», conclui. 

Temas: Marcelo Palma Rita Almeida

