Sabia? Marcelo tem outro segredo. E também envolve mortos

14:42
O reencontro mais esperado e que originou o caos no Secret Story: É isto que Vera vai dizer às filhas - Big Brother

O reencontro mais esperado e que originou o caos no Secret Story: É isto que Vera vai dizer às filhas

14:38
Vera revela segredo ligado a cantor famoso — e explica por que razão ele tem uma versão diferente - Big Brother

Vera revela segredo ligado a cantor famoso — e explica por que razão ele tem uma versão diferente

14:25
Bruna atira a Fábio: «Faz-me muita confusão a vossa aproximação» - Big Brother
06:15

Bruna atira a Fábio: «Faz-me muita confusão a vossa aproximação»

14:24
Bruna arrasa relação de Fabio e Liliana: «Está-se a preparar para te dar um chuto...» - Big Brother
04:44

Bruna arrasa relação de Fabio e Liliana: «Está-se a preparar para te dar um chuto...»

14:24
Bruna critica Liliana por ter aceite pedido de casamento de Zé - Big Brother
04:44

Bruna critica Liliana por ter aceite pedido de casamento de Zé

14:16
Não ganha para o susto. Pedro esconde-se e assusta Leandro - Big Brother
01:04

Não ganha para o susto. Pedro esconde-se e assusta Leandro

12:50
Leandro e Raquel em picardias: «Eu sei que é difícil para a tua compreensão» - Big Brother
04:51

Leandro e Raquel em picardias: «Eu sei que é difícil para a tua compreensão»

12:34
Maças da sorte: concorrentes escolhem peça de fruta e só alguns ganham prémio - Big Brother
05:38

Maças da sorte: concorrentes escolhem peça de fruta e só alguns ganham prémio

12:03
Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story - Big Brother

Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

12:00
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido - Big Brother
06:01

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

11:36
Marisa quis desistir e Raquel aconselhou-a: «Que nós saibamos entraste sozinha» - Big Brother
04:40

Marisa quis desistir e Raquel aconselhou-a: «Que nós saibamos entraste sozinha»

11:20
Família de Dylan quebra o silêncio: «Não se pode normalizar nenhum tipo de violência» - Big Brother

Família de Dylan quebra o silêncio: «Não se pode normalizar nenhum tipo de violência»

10:58
Raquel e Ana Cristina em frente a frente com Leandro: «Estás feito cão raivoso de peito feito» - Big Brother
05:46

Raquel e Ana Cristina em frente a frente com Leandro: «Estás feito cão raivoso de peito feito»

10:41
Liliana chama Pedro Jorge de 'namorado de Ana' à frente de Marisa - Big Brother
01:59

Liliana chama Pedro Jorge de 'namorado de Ana' à frente de Marisa

10:29
Vera deixa aviso sério a Dylan e Bruno: «Vai ser falado com o pai das minhas filhas» - Big Brother
02:42

Vera deixa aviso sério a Dylan e Bruno: «Vai ser falado com o pai das minhas filhas»

10:11
Uma mão cheia de nomeados: os concorrentes em risco de abandonar o Secret Story - Big Brother

Uma mão cheia de nomeados: os concorrentes em risco de abandonar o Secret Story

10:05
Ausência de despedida de Inês deixa Vera em lágrimas - Big Brother
01:58

Ausência de despedida de Inês deixa Vera em lágrimas

02:46
Pedro Jorge 'mete-se' com Ana: «Sente o meu perfume e vem ter comigo» - Big Brother
04:12

Pedro Jorge 'mete-se' com Ana: «Sente o meu perfume e vem ter comigo»

02:38
Marisa 'rasga' o marido nas costas: «Parece o rei da cocada» - Big Brother
15:27

Marisa 'rasga' o marido nas costas: «Parece o rei da cocada»

02:33
Segredo em risco? Marisa Susana convicta de que Pedro faz parte de um «casal verdadeiro» - Big Brother
07:43

Segredo em risco? Marisa Susana convicta de que Pedro faz parte de um «casal verdadeiro»

02:16
Ana passa-se com o Leandro e o concorrente vira costas exaltado: «Vai mas é embora» - Big Brother
01:43

Ana passa-se com o Leandro e o concorrente vira costas exaltado: «Vai mas é embora»

01:31
Expulsa do Secret Story 9, Joana lança farpas inesperadas na primeira entrevista - Big Brother
02:26

Expulsa do Secret Story 9, Joana lança farpas inesperadas na primeira entrevista

01:13
Vera é expulsa e Dylan reage: «Pensa na minha situação aqui dentro com a minha família lá fora» - Big Brother
05:10

Vera é expulsa e Dylan reage: «Pensa na minha situação aqui dentro com a minha família lá fora»

01:06
Marcia Soares comenta expulsão de Vera e deixa opinião contundente - Big Brother
06:21

Marcia Soares comenta expulsão de Vera e deixa opinião contundente

00:47
Amigos de costas voltadas? Pedro Jorge e Leandro pegam-se em troca de farpas - Big Brother
07:56

Amigos de costas voltadas? Pedro Jorge e Leandro pegam-se em troca de farpas

Sabia? Marcelo tem outro segredo. E também envolve mortos

  Secret Story
  • Há 23 min
Sabia? Marcelo tem outro segredo. E também envolve mortos - Big Brother

Depois de conquistar o público no Secret Story, Marcelo Palma voltou a surpreender ao revelar um lado pouco conhecido da sua vida.

Marcelo Palma surpreendeu ao revelar que tinha outros segredos relacionados com o ramo funerário, durante a sua participação no programa Bom Dia Alegria, do canal V+. O empresário, conhecido por ter herdado a agência funerária do pai e por ser dono de várias barbearias, contou detalhes curiosos sobre o início da sua carreira e a ligação precoce ao mundo dos mortos.

O ex-concorrente recordou que tudo começou na adolescência, quando decidiu abandonar os estudos e procurar trabalho. Depois de alguns meses num call center, a mãe pediu ao pai que o orientasse.

«O meu pai foi almoçar comigo e disse: ‘O que tu vais fazer é começar a trabalhar no ramo funerário», contou Marcelo, que na altura tinha apenas 17 ou 18 anos. O pai acompanhou-o nos primeiros passos e até lhe comprou o primeiro fato para trabalhar.

Durante a conversa, o empresário revelou ainda um episódio marcante: após a morte da avó, foi ele próprio quem preparou o corpo.

«Acho que ninguém lhe poderia dar mais dignidade do que eu. Ninguém o faria da forma que eu fiz», afirmou.

No final, Marcelo partilhou que, antes de entrar no reality show, tinha pensado em usar outros segredos no casting, todos ligados à sua profissão insólita:

“Sou proprietário de uma funerária” e “Já preparei mais de 500 cadáveres.”

Mesmo após o fim do programa, Marcelo Palma continua a mostrar que a sua história está longe de ser comum. Entre negócios, segredos e despedidas, o empresário parece carregar consigo um dom raro, o de lidar com a morte com a mesma naturalidade com que fala da vida.

 

 

«A vida da família» de Maria Botelho Moniz em fotos

«A vida da família» de Maria Botelho Moniz em fotos

Há 12 min
As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

Há 14 min
Um grande susto: Grávida, Tatiana Boa Nova cai das escadas e mostra o momento

Um grande susto: Grávida, Tatiana Boa Nova cai das escadas e mostra o momento

Há 3h e 17min
Grávida, Tatiana Boa Nova cai em casa. Veja o vídeo

Grávida, Tatiana Boa Nova cai em casa. Veja o vídeo

Há 3h e 56min
Continua a enviar roupa a Liliana? Ex-noivo Zé coloca um ponto final na polémica

Continua a enviar roupa a Liliana? Ex-noivo Zé coloca um ponto final na polémica

Hoje às 11:24
Família de Dylan quebra o silêncio: «Não se pode normalizar nenhum tipo de violência»

Família de Dylan quebra o silêncio: «Não se pode normalizar nenhum tipo de violência»

Hoje às 11:20
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
06:01

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

Há 3h e 41min
Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Há 3h e 38min
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»
06:33

Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»

Há 3h e 45min
Inês quebra o silêncio após saída de Vera
02:18

Inês quebra o silêncio após saída de Vera

Hoje às 00:38
Sabia? Marcelo tem outro segredo. E também envolve mortos

Sabia? Marcelo tem outro segredo. E também envolve mortos

Há 23 min
O reencontro mais esperado e que originou o caos no Secret Story: É isto que Vera vai dizer às filhas

O reencontro mais esperado e que originou o caos no Secret Story: É isto que Vera vai dizer às filhas

Há 59 min
Vera revela segredo ligado a cantor famoso — e explica por que razão ele tem uma versão diferente

Vera revela segredo ligado a cantor famoso — e explica por que razão ele tem uma versão diferente

Há 1h e 3min
Um grande susto: Grávida, Tatiana Boa Nova cai das escadas e mostra o momento

Um grande susto: Grávida, Tatiana Boa Nova cai das escadas e mostra o momento

Há 3h e 17min
Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Há 3h e 38min
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Há 16 min
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Há 2h e 43min
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Hoje às 09:38
Marie faz declaração de amor ao namorado mais velho: «Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida»

Marie faz declaração de amor ao namorado mais velho: «Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida»

Hoje às 09:30
Mário Jardel e Karen Gaidão vão ser avós: veja as primeiras imagens do neto!

Mário Jardel e Karen Gaidão vão ser avós: veja as primeiras imagens do neto!

Hoje às 08:12
