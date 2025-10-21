Sabia? Marcelo tem outro segredo. E também envolve mortos

Marcelo Palma surpreendeu ao revelar que tinha outros segredos relacionados com o ramo funerário, durante a sua participação no programa Bom Dia Alegria, do canal V+. O empresário, conhecido por ter herdado a agência funerária do pai e por ser dono de várias barbearias, contou detalhes curiosos sobre o início da sua carreira e a ligação precoce ao mundo dos mortos.

O ex-concorrente recordou que tudo começou na adolescência, quando decidiu abandonar os estudos e procurar trabalho. Depois de alguns meses num call center, a mãe pediu ao pai que o orientasse.

«O meu pai foi almoçar comigo e disse: ‘O que tu vais fazer é começar a trabalhar no ramo funerário», contou Marcelo, que na altura tinha apenas 17 ou 18 anos. O pai acompanhou-o nos primeiros passos e até lhe comprou o primeiro fato para trabalhar.

Durante a conversa, o empresário revelou ainda um episódio marcante: após a morte da avó, foi ele próprio quem preparou o corpo.

«Acho que ninguém lhe poderia dar mais dignidade do que eu. Ninguém o faria da forma que eu fiz», afirmou.

No final, Marcelo partilhou que, antes de entrar no reality show, tinha pensado em usar outros segredos no casting, todos ligados à sua profissão insólita:

“Sou proprietário de uma funerária” e “Já preparei mais de 500 cadáveres.”

Mesmo após o fim do programa, Marcelo Palma continua a mostrar que a sua história está longe de ser comum. Entre negócios, segredos e despedidas, o empresário parece carregar consigo um dom raro, o de lidar com a morte com a mesma naturalidade com que fala da vida.