Marcelo indignado com atitude de Diogo Alexandre: «És muito criança (...) vou passar à frente»

No Secret Story - Casa dos Segredos, Marcelo, Diogo Alexandre, Margarida, João Ricardo e Leo receberam o privilégio de saborear um brunch preparado pela Voz, mas a conversa acabou em picardia.

Diogo lança o primeiro tema, questionando se as críticas que Rita lhe fez já foram esclarecidas. Marcelo atira que as opiniões de Diogo não são fundamentadas, nomeadamente quando afirma que é Rita que faz todas as tarefas de casal. Irritado, Marcelo diz-lhe que não está com ele e com a namorada o dia inteiro, por isso não se deve meter na relação de ambos. Margarida intervém e acusa Marcelo de fazer exatamente o mesmo que o Diogo, quando afirma que é ela a fazer tudo pelo Gonçalo.

Mas é um gesto de Diogo, em tom irónico, que deixa Marcelo verdadeiramente irritado: «És muito criança (...) vou passar à frente. Com 32 anos devias ser um bocadinho mais crescido».

Veja o momento:

O brunch continua e Leo revela que tem notado uma mudança de postura de alguns concorrentes, criticando-os por não se insurgirem desde o início do jogo. No confessionário, refere os nomes de Maycon e Marcelo.

Veja tudo: