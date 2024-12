Marcelo reage a pedido de desculpas de Diogo Alexandre: «Podiamos ter resolvido as coisas de outra maneira»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a noite foi agitada! Renata, João Ricardo e Marcelo acordaram os colegasdurante a madrugada com algumas partidas que envolviam por máscara para o cabelo no corpo. O burbirunho acabou por despertar todos, incluindo Diogo Alexandre que tentou ripostar com spray.

Contudo, foi ao ver restos de máscara no chão do quarto, que Diogo se exaltou, dado que havia o perigo de alguém escorregar, cair e magoar-se. Diogo acabou a confrontar Marcelo cara a cara na casa de banho e o clima ficou tenso.

Agora, na tarde de hoje, dia 22 de novembro de 2024, Diogo Alexandre conversou em privado com Marcelo, no exterior da casa, para lhe pedir desculpa: «A segunda vez já foi demasiado (...) Não faço ideia se te acertei nos olhos (...) Foi demasiado, desmedido, desproporcional». Marcelo respondeu: «Também não reagi da melhor forma... também tenho de pedir desculpa (...) Não era preciso aquela afronta toda. Podiamos ter resolvido as coisas de outra maneira».

Veja o momento:

Fique a par de tudo o que aconteceu durante a noite!

Diogo e Marcelo tiveram uma forte discussão cara a cara, na casa de banho! «És mesmo um palerma» acusou Diogo. Marcelo, visivelmente indignado com esta afronta, atirou a Diogo: «Está quieto e está calado e voltas para o teu canto (...) Mas pensas que és quem!? Este tem a mania que é aventureiro».

O clima acabou mesmo por azedar e os dois tiveram de ser separados. Veja o momento:

Contudo, a gritaria continuou com Renata aos berros com Diogo Alexandre, por causa do spray que, segundo o que disse, podia ter cegado alguém: «Ganha juizo na cabeça!»

Renata foi mais longe e disse: «Que amanhã sejas expulso daqui para fora! Isso é muito grave Diogo!»

Veja o momento:

Veja aqui as imagens completas de toda a situação que não deixou ninguém dormir: