Pós-gala 'ferveu'! Marcelo passado com Diogo Alexandre: «Poucochinho, banana, vergonha alheia»

Marcelo passa-se com Diogo Alexandre: «Estou a falar, agora calas-te (…) Resume-te à tua insignificância»

No pós-gala do Secret Story, Marcelo e Diogo Alexandre protagonizaram uma discussão acesa, com críticas a comportamentos e atitudes de Diogo.

Marcelo acusou Diogo de incentivar discussões desnecessárias e ser "poucachinho" e pediu que se "resumisse à sua insignificância".

A discussão passou de críticas pessoais para um confronto sobre doces e gomas, com Diogo a trazer à tona um episódio que deixou Marcelo ainda mais irritado.

A cadeira quente pós-gala deste domingo foi explosiva. Marcelo envolveu-se numa forte discussão com Diogo Alexandre, mostrando-se irritado com os comportamentos do colega, dizendo não entender determinadas atitudes.

Marcelo começa por referir que lhe faz confusão o facto de Leomarte estar a falar e existir «um Diogo» a incentivar a argumentação, mesmo quando o assunto não é com ele.

O concorrente demonstra a sua indignação por Diogo o fazer com outros concorrentes e, visivelmente chateado, profere um leque de críticas ao colega, desde ser «poucachinho», a manifestar que sente «vergonha alheia» por ele.

A conversa sobe de tom e os ânimos exaltam-se quando Marcelo afirma que se Diogo não tem arcaboiço, deve estar em silêncio, porque pelos vistos não tem «nada na cabeça». Marcelo pede ainda a Diogo que se «resuma à sua insignificância».

A indignação de Marcelo é depois dirigida a Gonçalo. O concorrente considera que Diogo Alexandre já meteu demasiadas vezes «o pé na argola» para Gonçalo continuar a defendê-lo e a criticar João Ricardo.

Quando nada fazia prever o tema de discussão torna-se os doces, gomas e chocolates, que os colegas não partilham uns com os outros.

Diogo Alexandre aproveita o momento para voltar a falar do petit gateau que Marcelo não partilhou, deixando o colega muito indignado pelo facto dele estar a puxar outro assunto para a conversa: «Estás a ver como tu és banana? Concentra-te, foca-te, respira, se não estás preparado vai descansar», disse Marcelo irritado.