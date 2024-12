O choque e a curiosidade: O impacto do segredo de Marcelo nos concorrentes

Heitor descobre segredo de Marcelo: O concorrente revelou que a sua profissão é maquilhar mortos.

A revelação gerou reações inéditas entre os concorrentes e dividiu opiniões na casa: «Genial, tu és lixado…»

A descoberta do segredo do Marcelo: «maquilho mortos» foi um verdadeiro choque dentro da casa do Secret Story. A reação imediata dos concorrentes foi de espanto e surpresa, especialmente para Rita, namorada de Marcelo, que acabou por não conseguir esconder o desconforto no momento da revelação: «Ele há uns tempos disse que eu já tinha acertado no segredo dele, mas eu já tinha dito tanta coisa que até eu própria já não sabia o que lhe tinha dito». Enquanto Rita tentava processar o momento, os restantes concorrentes também reagiram.

Diogo Alexandre elogiou a estratégia de Marcelo: «Genial, tu és lixado…». Já João Ricardo mostrou-se eufórico: «Claro, ele trabalha na funerária do pai! Como é possível…». João Ricardo não perdeu tempo e aproveitou a situação para provocar Diogo Alexandre: «Vais ser maquilhado pelo Marcelo no domingo.»

Depois do choque inicial, os abraços e palavras de apoio não faltaram. Marcelo, muito emocionado, agradeceu a compreensão dos colegas. O respeito pela dedicação e seriedade com que desempenha o trabalho ficou claro.

Os momentos seguintes dentro da casa do Secret Story foram marcados por conversas que refletiam a complexidade do trabalho de Marcelo e o impacto que este tem na vida das pessoas.

