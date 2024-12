Marcelo faz confissão, uma semana depois de sair da Casa dos Segredos: «Não tem sido uma semana fácil (...) não foi fácil digerir a saída»

Na última gala do Secret Story - Casa dos Segredos, Marcelo foi o concorrente expulso, podendo finalmente voltar para os braços de Rita.

Hoje, dia 20 de dezembro de 2024, Marcelo teve oportunidade de ir ao Goucha, falar um pouco da sua vida e fazer o balanço da experiência. Foi logo no começo da conversa com Manuel Luís Goucha que o ex-concorrente confessou que esta primeira semana fora do programa não tem sido fácil: «Não tem sido uma semana fácil (...) não foi fácil digerir a saída».

Perceba tudo:

Claro que Rita tinha de ser tema de conversa, ou não estivesse ela presente em estúdio, a ouvir atentamente a conversa. Manuel Luís Goucha quis saber como está a relação de ambos. Marcelo esclareceu que têm estado juntos e que Rita até já foi conhecer a agência funerária da família do namorado.

Goucha perguntou ainda: «O seu pai já se rendeu à Rita?»

Veja qual foi a resposta:

Recorde que Marcelo esteve no Dois às 10 e fez algumas revelações inesperadas sobre a sua primeira noite ao lado de Rita.

Questionado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua primeira noite com Rita, Marcelo revelou que a noite não foi como esperava, «queria que a noite fosse diferente». O ex-concorrente contou que passou a noite na casa de Afonso, com Rita, Jéssica e a Ana e tiveram a reunião do T0.