A mensagem apaixonada de Marcelo ao lado de Rita: «Foi sem dúvida uma viagem emocionante que vai...»

Marcelo e Rita, ex-concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos, mostraram-se os dois muito apaixonados. Marcelo abandonou a Casa no passado Domingo, dia 15 de dezembro.

Marcelo esteve no programa «Dois às 10» para falar da sua passagem pelo Reality Show e para revelar algumas coisas sobre o futuro da relação com Rita. Nas redes sociais, Marcelo fez uma publicação após a sua passagem no «Dois às 10», onde deixou uma mensagem de profundo agradecimento,

«Hoje tive o privilégio de estar no @doisas10tvi com a @dailycristina e o @claudio_ramos para falar desta aventura que vivi no @sstvi .

Tive a oportunidade de realizar este sonho do qual sou muito grato e hoje tive o prazer de o partilhar com todos vocês e com estas duas pessoas incríveis .

Foi sem dúvida uma viagem emocionante que vai marcar a minha vida para sempre !

Obrigado a todos os que me apoiaram e que estiveram ao meu lado nesta aventura.»

Mais tarde, Marcelo e Rita fizeram uma publicação em conjunto com a descrição «Us», ou seja, «Nós» e um emoji de coração, selecionando um conjunto de fotografias em que se mostram muito apaixonados.

Espreite a reação comovente de Rita à chegada de Marcelo ao estúdio do Secret Story, no passado domingo, um momento que enterneceu toda a gente,

Durante a entrevista, Cristina Ferreira questionou Marcelo se já tinha conhecimento do que se passou entre Rita e Ruben. Marcelo afirmou que sim, mostrando uma reação de total indiferença em relação a Ruben, mas demonstrando grande admiração por Rita: «Fiquei contente da maneira como ela reagiu,sei que é uma mulher incrível.»

O ex-concorrente fez questão de reforçar o orgulho que sente pela namorada e sublinhou a força do sentimento que os une. Cláudio Ramos aproveitou a conversa para perguntar a Marcelo se ele era sempre tão “chatinho” como tinha aparentado no programa. Marcelo respondeu com naturalidade, admitindo que essa característica fazia parte da sua personalidade dentro do jogo, mas garantiu que, fora da casa, não iria ser da mesma forma.