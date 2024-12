Marcelo com medo de dar o próximo passo? Rita desabafa no confessionário: «Achei estranho (...) Fiquei aqui a remoer»

No Secret Story - Casa dos Segredos, Rita e Marcelo viveram um novo desentendimento. A decisão de Marcelo em manter algumas reservas dentro da casa, no que toca ao que acontece à noite, entre lençóis, gerou tensões no casal.

Marcelo explicou que a sua nova decisão foi tomada com a vontade de ter respeito pelas famílias de ambos, que acompanham o programa: «Foi a única coisa que prometi à minha mãe...».

No confessionário, Rita fez um longo desabafo sobre o que aconteceu: «Ele a meio da noite teve receio da família dele e da minha (... ) Achei estranho o porquê de só agora ter dito aquilo (...) De facto fiquei aqui a remoer».

Veja tudo aqui:

No quarto, Marcelo mostrou-se 'em baixo' e conversou com a namorada: «Hoje ainda nem me deste um beijo (...) Só deste na cara». Rita, por sua vez, retaliou e afirmou ter dado um beijo ao namorado, mas que o mesmo estava a dormir.

«Não estou a perceber a tua atitude», afirmou Marcelo mostrando-se chateado. Ao que Rita respondeu: «E eu não percebi a tua ontem».

O jovem começou por explicar o que sentia e o motivo pelo qual estava triste: «Achas que eu agi porquê? Por não querer? (...) És minha namorada e digo que te amo, não faz sentido pores isso em questão».

Marcelo explicou melhor à namorada o motivo pelo qual não se quis envolver com a parceira na noite passada: «Pensei nos teus e pensei que foi a única coisa que disse à minha mãe que não ia fazer»

«Tens confessionários a falar nisso e dizes-me a mim que queres. Mostras que queres e passado um bocado...», responde Rita ao mostrar-se incrédula com o motivo pelo qual o namorado não quis avançar.

«Amo-te», confessou Marcelo à namorada durante uma troca de carinhos e beijos.«Se há coisa que eu quero é que isso aconteça. Desculpa por ontem (...) Se há coisa que eu quero é estar contigo», disse ainda.

Marcelo voltou a reforçar que o motivo pelo qual não quer avançar com o acto dentro da casa é para não afetar as famílias de ambos os concorrentes, que estão a assistir ao programa.