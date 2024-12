Pai de Marcelo não esconde opinião sobre relação do filho com Rita: «Já gosto mais um bocadinho»

Artur, pai de Marcelo, comenta a relação do filho com Rita no "Secret Story", afirmando que a jovem ainda está em fase de experiência

Apesar das críticas iniciais, Artur revela que já vê Rita de forma mais positiva, elogiando os carinhos que ela tem demonstrado ao filho.

Arthur, pai de Marcelo, voltou a pronunciar-se sobre a relação do filho com Rita, dentro da casa do Secret Story. Foi no pós-gala deste domingo que Artur deu uma entrevista exclusiva à repórter Daniela Magalhães onde frisou que, embora Rita ainda esteja em fase de experiência na relação, tem demonstrado mais carinho por Marcelo. «Ela ainda está em fase de experiência”, declarou, acrescentando: “Já a vejo mais próxima, a dar-lhe carinhos, já a vejo diferente.»

O pai de Marcelo declarou já gostar um pouco mais do namoro de ambos, embora considere que Rita deveria mimar mais o filho. «Já gosto mais um bocadinho, dá-lhe mais colinho, pouco ainda, devia dar mais”.

Recorde-se que Artur tem sido sincero com algumas atitudes de Rita para com o filho, tendo já afirmado que se pudesse, diria ao filho para sair fora do triângulo que se formou, quando Ruben ainda estava no jogo. Contudo, esclareceu: «Não tenho nada contra a Rita».