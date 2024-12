Pai de Marcelo sobre pedido de namoro de Rita: «É o que é...»

No Secret Story - Casa dos Segredos, o pedido de namoro que Marcelo fez a Rita e que esta recusou, devido a uma missão dada pela voz, deu muito que falar dentro e fora da casa.

Nos bastidores da gala do último domingo, com Cristina Ferreira, o pai de Marcelo foi entrevistado por Sérgio Ferreira, repórter TVI, em que se pronunciou sobre o momento: «Voltou com a palavra atrás. É o que é...»

Artur já dinha expressado o seu desagrado com algumas atitudes de Rita para com o filho, tendo já afirmado que se pudesse, diria ao filho para sair fora do triângulo amoroso que se formou, quando Ruben ainda estava no jogo. Contudo, esclareceu: «Não tenho nada contra a Rita».

Para além do pai de Marcelo, a mãe de Gonçalo também foi entrevistada, para explicar como tem visto os últimos acontecimentos do filho na casa mais vigiada do país, acabando por confessar que tem estado com o coração de mãe bem apertado: «Tenho dias que não consigo ver o programa».

