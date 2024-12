Relação a tremer? Marcelo e Rita em discussão: «Não nos estamos a conseguir compreender um ao outro...»

No Secret Story - Casa dos Segredos, Rita e Marcelo estão a viver um momento tenso na relação. Uma conversa bem intensa entre o casal deixou o clima tudo menos romântico. Em questão, ainda estava a zanga de ontem, 2 de dezembro de 2024, que deixou Marcelo a chorar compulsivamente.

«Não percebo o Marcelo destes dois dias» começou por dizer Rita, que mostrou não estar a gostar de algumas atitudes do namorado. As acusações começaram, com os dois a dizerem que o outro faz uma tempestade num copo de água: «Tu é que fazes o drama, tu é que fazes disto assunto e depois quando te falo das coisas, dizes que é uma brincadeira (...) Tudo é um problema para ti».

Marcelo ripostou, com alguma indignação: «Estás a fazer um drama à volta de uma história que não tem ponta por onde se lhe pegue (...) Não posso dizer nada, ficas logo chateada, levas tudo a peito».

Marcelo chegou mesmo a perguntar a Rita: «Qual é a vantagem de estares comigo, se faço um drama de tudo?»

Veja o momento:

A discussão continou e Rita acabou por ser muito sincera com o namorado: «Nestes últimos dias estás muito "Eu, eu, eu..."» Marcelo também chegou a um ponto da conversa, em que teve de admitir: «Não nos estamos a conseguir compreender um ao outro (...) estás a misturar tudo para te dar jeito».

Veja o vídeo:

Veja o resto da conversa:

Recorde a zanga de ontem:

Marcelo aproveitou um momento no alpendre para partilhar parte da sua história de vida com Maycon e Rita. Enquanto relatava episódios pessoais, o ambiente mudou quando Rita decidiu abandonar a conversa. Visivelmente incomodado com a atitude da namorada, Marcelo não escondeu o seu desagrado e atirou: «Obrigada por abandonares a minha história, depois, quando quiseres saber mais sobre mim, diz.»

A situação destacou um clima de desconforto, com Marcelo a demonstrar a importância que dá à partilha das suas experiências, contrastando com a decisão de Rita de se afastar.

Depois deste momento, no Quarto Azul, Marcelo encontra-se a chorar na cama e Rita junta-se ao namorado. A concorrente questiona o motivo das lágrimas de Marcelo e pede que este respire. Apesar de algumas insistências da namorada, Marcelo reage: «não me apetece falar agora». Rita mantêm-se deitada ao lado de Marcelo mostrando o seu apoio para com ele: «Não gosto de te ver assim».

Dando alguns mimos, Rita volta a questionar o que se passa e se teve a ver com o facto de ter saído a meio da história dele. Marcelo nega e volta a frisar que não quer falar neste momento.

A conversa no alpendre terminou de uma maneira intensa... Marcelo acaba por sofrer com o impacto da atitude de Rita na relação do casal, mas Rita acaba por o consular: «Sabes que eu estou aqui para tudo não sabes?» Ao refletir sobre o sucedido Rita mostra-se preocupada:«Ele não quer falar.» Este fim acabou por fragilizar as barreiras de comunicação do casal porém estão em luta para ficarem bem e mais fortes dentro da casa do Secret Story.