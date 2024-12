Rita chora inconsolável e Marcelo queixa-se: «Não te apoias e não confias em mim

Rita ficou em baixo após ver imagens no Especial do Secret Story e foi consolada por Marcelo, que se queixou de não ser um apoio para ela.

Marcelo disse que sente que não é o pilar que Rita necessita, enquanto ela explicou que a culpa da situação é sua.

Apesar das dificuldades, Rita garantiu que se sente confortável e confiante com Marcelo, embora evite passar muito tempo juntos para não se prejudicarem no jogo.

O fim da noite desta terça-feira não foi fácil para Rita. Ainda abalada com as imagens que viu no Especial do Secret Story, a concorrente deitou-se na cama em lágrimas. Marcelo foi ter com a namorada e perguntou-lhe o que se passava.

Rita disse que não era nada e Marcelo queixou-se por sentir que não é um suporte para a namorada: «Também dei conta que tu não estavas bem e tu não quiseste falar comigo (...) Deixa-me triste, porque tu para mim és o meu maior apoio aqui dentro e eu não sinto isso da tua parte para comigo», afirmou o concorrente.

Marcelo partilhou o seu ponto de vista, referindo que sente que a namorada não sente tanta força nele, como ele sente nela: «O que me está a preocupar mais é tu hoje teres dito que te estás a sentir sozinha e eu sinto sempre que tenho um apoio em ti e que tenho uma força em ti e parece que não sinto isso da tua parte comigo. Não vês força em mim, não te apoias em mim, não confias em mim», disse.

A concorrente explicou que não é nada disso e que se ele sente isso a culpa é dela: «Não quero que sintas isso, ou que seja culpa tua. Se sentes isso e eu acabo por fazer isso a culpa é só minha, não tem nada a ver contigo. Desde que a Ana foi embora que eu sinto que não tenho cá ninguém. Tenho-te a ti e sinto que com o tempo vou acabando por desabafar mais contigo, mas eu com a Ana não precisava de falar», disse Rita.

Marcelo mostrou-se triste e disse que não quer que Rita olhe para ele apenas como namorado, quer que esta confie nele, desabafe com ele. O concorrente pôs ainda em causa o pedido de namoro: «Ao tu pensares assim e sentires-te dessa maneira, eu fico a pensar que se calhar tinhas razão em não aceitar o pedido», disse.

Rita negou: «Não tem nada a ver com isso. Não é sentir-me sozinha sem ti, eu contigo sinto-me confortável, só que tento não o fazer porque senão nós vamos passar muito tempo juntos e sei que estamos num jogo e isso não é bom. Vamos estar a prejudicar-nos no jogo ao estarmos sempre juntos só os dois».

Marcelo insistiu: «Quero que estejas comigo a 100% e que vejas em mim conforto, estabilidade (…) quero que de alguma sintas que podes estar comigo e confiar em mim e que eu sirva para tudo na tua vida». Rita rematou: «Eu sinto isso tudo, nem é questionável».