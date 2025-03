Radiante em jantar especial: Veja a partilha imperdível de Márcia Soares

Mais feliz do que nunca? O jantar asiático de Márcia Soares

Márcia Soares partilha muitos registos do seu dia a dia nas redes sociais e desta vez não foi diferente. A ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora do Secret Story - Desafio Final, mostrou-se muito feliz num jantar asiático especial.

Esta segunda-feira, dia 3 de março, Márcia Soares partilhou nos stories da sua página de Instagram, uma fotografia sua com um grande sorriso, bem como, várias imagens do jantar de sushi.

