Márcia Soares recebe rosas vermelhas. E há uma mensagem que chama a atenção

Márcia Soares surpreendeu os seguidores ao partilhar, esta sexta-feira, um registo especial nos seus stories de Instagram. A comentadora publicou a fotografia de um elegante ramo de rosas vermelhas, acompanhado de folhagem e pequenos detalhes florais, deixando no ar a ideia de que se tratou de um gesto significativo.

Na imagem, Márcia acrescentou a legenda: “os miminhos nos momentos certos têm outro sabor ♥”, frase que rapidamente chamou a atenção dos fãs, não só pela escolha das rosas vermelhas, tradicionalmente associadas a carinho e romantismo, mas também pelo tom sugestivo da mensagem.

O story não revela quem ofereceu o ramo, mas o gesto não passou despercebido e já está a gerar curiosidade entre os seguidores, que interpretaram a publicação como um momento especial vivido pela comentadora.