Márcia Soares não perdoa Liliana por ter beijado Fábio na boca

Márcia Soares já se pronunciou sobre os últimos acontecimentos do Secret Story. Liliana e Fábio já protagonizaram o primeiro beijo na boca e a comentadora correu para o X para dizer aquilo que pensa.

Márcia revela que acreditava que o beijo ia acontecer ainda mais cedo. Foi no domingo, que Liliana terminou a relação com o noivo Zé, em direto na gala. O beijo acabou por acontecer no seu dia de aniversário.

«Um aplauso à Lili que aguentou mais do que 24h, nunca pensei estou a ser mesmo verdadeira!», escreveu a comentadora na rede social X.

Depois, Márcia Soares acusou Liliana de ser incoerente, uma vez que tinha garantido que não estava a terminar o noivado para ficar com o Fábio, mas sim por ela própria.

«A Liliana com isto só provou mais uma vez a incoerente que é! E vai ser sempre sobre isso! As incoerências, a falta de noção, as intenções no que diz e que faz, e isso nunca vai mudar mesmo depois de ter “terminado” porque sempre foi sobre atitudes e carácter», escreveu.

O primeiro beijo de Liliana e Fábio

O clima de cumplicidade constante entre Liliana e Fábio acabou por culminar no primeiro beijo dentro da Casa dos Segredos. O momento não deixa de ser insólito dado que Liliana entrou noiva na casa mais vigiada do país.

No entanto, no último domingo, a concorrente colocou fim à relação de quatro anos com Zé, o ex-noivo que a esperava cá fora. A concorrente assumiu que precisava de “seguir o coração”, e parece tê-lo feito ao aproximar-se de Fábio, com quem tem trocado olhares e confidências desde o início do jogo.