Márcia Soares não perdoa Liliana por ter beijado Fábio na boca

«Estás a brincar!?»: Marisa confronta Pedro Jorge com ciúmes de Lídia
«Estás a brincar!?»: Marisa confronta Pedro Jorge com ciúmes de Lídia

Afinal este é que foi o primeiro beijo de Liliana e Fábio! Veja as imagens noturnas que ninguém viu
Afinal este é que foi o primeiro beijo de Liliana e Fábio! Veja as imagens noturnas que ninguém viu

Marisa chora no confessionário: «Vou-me embora que eu não estou para isto»
Marisa chora no confessionário: «Vou-me embora que eu não estou para isto»

Liliana provoca Fábio e promete causar confusão na casa
Liliana provoca Fábio e promete causar confusão na casa

Marisa emociona-se após confronto e é amparada por colegas
Marisa emociona-se após confronto e é amparada por colegas

Discussão inesperada entre Vera e Leandro agita a casa! Veja as imagens
Discussão inesperada entre Vera e Leandro agita a casa! Veja as imagens

Marisa Susana fala mal de Marisa a Pedro Jorge e a reação é surpreendente
Marisa Susana fala mal de Marisa a Pedro Jorge e a reação é surpreendente

Bruna reage a argumento de Fábio: «Se a minha avó tivesse rodas, seria uma bicicleta»
Bruna reage a argumento de Fábio: «Se a minha avó tivesse rodas, seria uma bicicleta»

Liliana magoada com comentário de Pedro: «Está a fazer-lhe muita confusão eu estar junta com o Fábio»
Liliana magoada com comentário de Pedro: «Está a fazer-lhe muita confusão eu estar junta com o Fábio»

Dylan perto do segredo de Liliana: «Alguém foi pedido em casamento quando entramos»
Dylan perto do segredo de Liliana: «Alguém foi pedido em casamento quando entramos»

Lídia tenta boicotar aula de Pilates de Ana Cristina, mas missão acaba por sair furada
Lídia tenta boicotar aula de Pilates de Ana Cristina, mas missão acaba por sair furada

As imagens do momento! Veja aqui o primeiro beijo de Liliana e Fábio
As imagens do momento! Veja aqui o primeiro beijo de Liliana e Fábio

Marisa confronta Dylan sobre temas delicados no «Speed Date dos Segredos»
Marisa confronta Dylan sobre temas delicados no «Speed Date dos Segredos»

Rui desafia Leandro no «Speed Date dos Segredos» e acende rumores sobre segredo enigmático
Rui desafia Leandro no «Speed Date dos Segredos» e acende rumores sobre segredo enigmático

Segredo de Bruno Simão à vista? Joana revela teoria
Segredo de Bruno Simão à vista? Joana revela teoria

Raquel quase revela segredo de Liliana. A reação da concorrente é impagável
Raquel quase revela segredo de Liliana. A reação da concorrente é impagável

Depois da Sanção, Fábio responde a perguntas indiscretas sobre o seu segredo
Depois da Sanção, Fábio responde a perguntas indiscretas sobre o seu segredo

Liliana abre o coração após ficar solteira: «Sinto-me aliviada e sem peso na consciência»
Liliana abre o coração após ficar solteira: «Sinto-me aliviada e sem peso na consciência»

Lídia faz revelação: «Sou nova, mas estou na menopausa»
Lídia faz revelação: «Sou nova, mas estou na menopausa»

Raquel perde as estribeiras com Marisa Susana: «És mentirosa»
Raquel perde as estribeiras com Marisa Susana: «És mentirosa»

Liliana e Ana Cristina em picardia: «É para irmos para ali ser parvos?»
Liliana e Ana Cristina em picardia: «É para irmos para ali ser parvos?»

Dylan quer ajudar Lídia a ter um filho. Saiba como
Dylan quer ajudar Lídia a ter um filho. Saiba como

Escolha de Raquel numa dinâmica gera discórdia
Escolha de Raquel numa dinâmica gera discórdia

Concorrentes começam dinâmica mas Voz intervém: «Posso pedir-vos algum respeito?»
Concorrentes começam dinâmica mas Voz intervém: «Posso pedir-vos algum respeito?»

Ousadia e sensualidade em altas: Rui já era um fenómeno na Internet antes de entrar no Secret Story

Ousadia e sensualidade em altas: Rui já era um fenómeno na Internet antes de entrar no Secret Story

Márcia Soares não perdoa Liliana por ter beijado Fábio na boca

  Secret Story
  Hoje às 15:43
Márcia Soares não perdoa Liliana por ter beijado Fábio na boca

Márcia Soares critica Liliana por estar aos beijos na boca com Fábio pouco tempo depois de terminar o noivado com Zé

Márcia Soares já se pronunciou sobre os últimos acontecimentos do Secret Story. Liliana e Fábio já protagonizaram o primeiro beijo na boca e a comentadora correu para o X para dizer aquilo que pensa.

Márcia revela que acreditava que o beijo ia acontecer ainda mais cedo. Foi no domingo, que Liliana terminou a relação com o noivo Zé, em direto na gala. O beijo acabou por acontecer no seu dia de aniversário.

«Um aplauso à Lili que aguentou mais do que 24h, nunca pensei estou a ser mesmo verdadeira!», escreveu a comentadora na rede social X.

Depois, Márcia Soares acusou Liliana de ser incoerente, uma vez que tinha garantido que não estava a terminar o noivado para ficar com o Fábio, mas sim por ela própria.

«A Liliana com isto só provou mais uma vez a incoerente que é! E vai ser sempre sobre isso! As incoerências, a falta de noção, as intenções no que diz e que faz, e isso nunca vai mudar mesmo depois de ter “terminado” porque sempre foi sobre atitudes e carácter», escreveu.

O primeiro beijo de Liliana e Fábio 

O clima de cumplicidade constante entre Liliana e Fábio acabou por culminar no primeiro beijo dentro da Casa dos Segredos. O momento não deixa de ser insólito dado que Liliana entrou noiva na casa mais vigiada do país.

No entanto, no último domingo, a concorrente colocou fim à relação de quatro anos com Zé, o ex-noivo que a esperava cá fora. A concorrente assumiu que precisava de “seguir o coração”, e parece tê-lo feito ao aproximar-se de Fábio, com quem tem trocado olhares e confidências desde o início do jogo.

