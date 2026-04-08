«O que parece frio volta a arder»: Marcia Soares deixa fãs em êxtase ao anunciar novidade

Marcia Soares voltou a captar todas as atenções nas redes sociais ao anunciar uma novidade muito especial relacionada com a sua marca, Marcia The Collection. A empresária e figura pública deixou os fãs em verdadeiro êxtase ao revelar que uma nova coleção está prestes a ser lançada.

Através de uma publicação no Instagram, Marcia partilhou um teaser enigmático e carregado de emoção, que rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores: «Entrelaçam-se histórias em cada movimento. O que parecia partir… transforma-se. O que parecia frio… volta a arder», lê-se.

«Nada é só uma coisa. Tudo pode ser mais. 09.04.2026 - SAVE THE DATE»*, acrescenta-se na descrição, que apesar de não revelar muitos detalhes, sugere uma coleção marcada pela transformação, intensidade e significado, deixando no ar a promessa de peças com forte identidade e simbolismo.

Os fãs não tardaram a reagir, enchendo a caixa de comentários com mensagens de entusiasmo e expectativa. Muitos destacaram a evolução da marca e elogiaram a forma como Marcia tem vindo a afirmar-se no mundo da moda, apostando numa comunicação diferenciadora e emocional.

Apesar do mistério em torno da nova coleção, a data já está marcada: 9 de abril de 2026. Até lá, cresce a curiosidade sobre o que Marcia The Collection irá apresentar, num lançamento que promete não deixar ninguém indiferente.