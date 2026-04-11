Marcia Soares faz furor com anúncio especial: «Sempre foi meu»

Márcia Soares acaba de dar mais um passo na consolidação da sua marca pessoal, com o lançamento de uma nova coleção de lenços. A ex-concorrente, que se destacou junto do público pela sua personalidade determinada, partilhou o momento nas redes sociais, acompanhando o anúncio com uma reflexão emotiva sobre o seu percurso.

“Nem sempre foi bonito. Nem sempre foi fácil. Mas sempre foi meu”, escreveu, numa publicação onde revisita os desafios que enfrentou ao longo do caminho até aqui.

A nova coleção surge como resultado de um processo de crescimento pessoal e profissional que a própria descreve como intenso. Márcia recorda as dificuldades, as dúvidas externas e os obstáculos que encontrou, sublinhando, no entanto, a forma como conseguiu transformar cada adversidade em aprendizagem e motivação.

“Na semana passada vivi mais um daqueles momentos que me fazem parar e pensar: ‘eu consegui’”, afirmou, referindo-se ao momento de concretização do projeto. Entre bastidores agitados, trocas de roupa e o ritmo acelerado de produção, a criadora destaca o simbolismo deste lançamento enquanto marco de evolução.

Sem ignorar os momentos menos positivos, a ex-concorrente assume que houve quem duvidasse do seu percurso. Ainda assim, reforça que cada dificuldade contribuiu para a construção da sua identidade: “Houve pedras no caminho… muitas mesmo. Mas com cada uma delas, eu construí. Construí força. Construí visão. Construí o meu próprio castelo.”

O orgulho no trabalho desenvolvido é evidente, não apenas pelo produto final, mas também pela equipa que a acompanha neste novo desafio. Márcia faz questão de destacar o papel das pessoas que integram o projeto, referindo-se ao processo criativo como algo coletivo e significativo.

“Isto é só o começo”, conclui, deixando antever que este lançamento poderá ser apenas o primeiro de vários passos no universo da moda.