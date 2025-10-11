«Quem me conhece sabe o que sofro». Marcia Soares faz desabafo. E o motivo é inacreditável

Marcia Soares voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez por um motivo insólito. A ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI fez uma story no Instagram onde explicou o motivo de muitas vezes o seu nome aparecer sem acento e o desabafo rapidamente chamou a atenção dos fãs.

«Quem me conhece sabe o que sofro por o meu nome ser Marcia sem acento», escreveu, revelando que a grafia se deve a um detalhe do registo feito no Luxemburgo, país onde nasceu.

Veja o vídeo:

Desde a sua participação no reality show da TVI, Marcia tem-se afirmado como uma das personalidades mais comentadas da história dos reality shows. Nas redes sociais, a sua autenticidade e presença marcante fazem dela um verdadeiro fenómeno, capaz de transformar cada publicação em tema de conversa.