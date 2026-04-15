Marcia Soares reage a "carta de amor" emocionante: «A sortuda que sou»

Márcia Soares conquistou o público durante a sua participação no Big Brother 2023 e, quase três anos depois, continua a somar fãs fiéis que não perdem um passo da sua vida. A prova disso surgiu recentemente, com uma mensagem profundamente emotiva partilhada por uma seguidora nas redes sociais.

A atual comentadora do Secret Story – Casa dos Segredos decidiu republicar o texto no Instagram, deixando à vista o carinho que recebe diariamente.

«Querida Márcia, não imaginas o quão difícil está a ser, para mim, estar estes quase três anos sem te ver, sem te dar um abraço», começa por escrever a fã, revelando a ligação especial que sente.

Ao longo da mensagem, a seguidora destaca as qualidades da comentadora, descrevendo-a como uma inspiração e uma figura marcante na sua vida.

«Escrevo para te demonstrar todo o meu amor, o meu apoio, a minha admiração…», pode ler-se, antes de elogiar a personalidade de Márcia: «És uma mulher determinada, inspiradora e com um coração gigante».

O texto continua num tom íntimo e emocional, onde a fã explica o impacto que a ex-concorrente teve no seu percurso pessoal.

«Para mim, és casa, porque é aqui que me refugio, onde encontro apoio e abrigo», escreveu, acrescentando que foi através de Márcia que aprendeu a valorizar-se mais e a ser fiel a si própria. No final, deixa um agradecimento sentido: «Obrigada por seres exemplo, por seres amor e por seres esse ‘abraço-casa’. Amo-te para sempre».

A reação de Márcia Soares não tardou. Tocada com as palavras, a comentadora respondeu de forma simples, mas significativa. «A sortuda que sou», escreveu, mostrando-se grata pelo carinho recebido.

Veja aqui:

Uma demonstração clara de que, mesmo depois do reality show, a ligação com o público continua mais forte do que nunca.