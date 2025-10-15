Muito nervosa, Marcia Soares conta: «Riscaram-me o carro todo». E as imagens impressionam

Marcia Soares recorreu às redes sociais para revelar que sofreu um ato de vandalismo no seu carro. Visivelmente nervosa, a ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora do Secret Story, contou tudo e desejou que «caísse um dente» ao autor do sucedido.

«Acabei de chegar ao carro e riscaram-me o carro todo. Estou com uma pilha de nervos, mas essa pessoa que me fez isso, eu desejo-lhe uma dor de dentes tão grande, tão grande, tão grande... que lhe caia um dente ou dois», disse Marcia Soares.

A jovem acrescentou: «Não tem mal, eu tenho um seguro, graças a Deus eu pago o meu seguro e há-de ficar resolvido, mas que lhe caia um dente ou dois». Num outro storie, Marcia mostrou o carro todo riscado e as imagens são impressionante.

Veja o vídeo: