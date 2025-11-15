Ao Minuto

«Todos querem saber»: Quem é o sortudo que vai receber prenda íntima de Marcia Soares? Ela responde

  • Secret Story
  • Há 1h e 38min
«Todos querem saber»: Quem é o sortudo que vai receber prenda íntima de Marcia Soares? Ela responde - Big Brother

Marcia Soares surpreendeu tudo e todos ao falar de um homem misterioso a quem iria oferecer um presente muito especial.

Marcia Soares esteve presente no mega evento de Cristina Ferreira, onde foram lançados dois perfumes - um feminino e outro masculino. A ex-concorrente causou furor ao revelar que um ia ficar para si, mas o outro já tinha destinatário. 

«Este é para mim e este vou oferecer», afirmou Marcia Soares nos stories do Instagram. Ao lado, uma amiga confronta-a: «A quem? A pergunta que toda a gente quer saber». E Marcia responde: «É segredo, deixem-me estar na minha vidinha. Eu aprendi que o que ninguém sabe, ninguém estraga». 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Marcia Soares neste dia especial. 

De recordar que Cristina Ferreira assinalou esta sexta-feira, 14 de novembro, um marco importante na sua vida. A apresentadora surpreendeu tudo e todos com um vídeo em que surge vestida de noiva, ao lado de João Monteiro, que deixou todos em êxtase (mas também confusos).

A verdade é que este vídeo se trata de um pequeno teaser promocional ao seu mais recente lançamento: os perfumes We. Nas redes sociais, foram vários os rostos conhecidos que partilharam vídeos do evento de apresentação do novo projeto de Cristina Ferreira, mas houve um deles que surpreendeu tudo e todos, porque a apresentadora revelou que já é uma mulher casada.

«Sei que há uma grande expectativa em relação ao que aí vem - e eu sou boa nisso, já sei. A maior parte acha que vou casar-me. E não. Porquê? Porque eu já me casei», revelou a apresentadora, deixando os presentes em êxtase. 

Veja aqui o vídeo do momento:

«Casei-me mesmo. No dia em que conheci o João, Senti isso», adiantou. «Vocês acham que eu ia casar-me e anunciava assim? Mas tinha tido graça, não tinha?», brincou.

 

