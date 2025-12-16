O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso

Conseguir ondas soltas, bem definidas e com volume em cabelo liso nem sempre é uma tarefa simples. Entre fios que não seguram o caracol e acabamentos demasiado rígidos, o equilíbrio certo exige técnica... e alguma paciência. Foi precisamente isso que Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, mostrou numa recente publicação no Instagram, onde partilhou, de forma descontraída e honesta, o seu método para alcançar este look.

«Foi um pouco caótico, mas o resultado final vale sempre a pena», escreveu a criadora de conteúdo, acompanhada de um vídeo onde revela, passo a passo, todo o processo.

Tudo começa com o cabelo ainda húmido. O primeiro passo é a aplicação de espuma modeladora, essencial para dar estrutura e ajudar a fixar a forma das ondas. O produto deve ser bem distribuído, massajando o cabelo para garantir que chega a todo o comprimento. De seguida, o cabelo é seco, já com o objetivo claro de criar volume desde a raiz.

Com o cabelo completamente seco e solto, inicia-se a fase de definição. Márcia separa o cabelo em secções, o que permite um resultado mais uniforme. Utilizando um encaracolador, vai moldando cada madeixa, o que dá origem a caracóis que, pouco a pouco, começam a transformar o cabelo liso num visual cheio de movimento e textura.

Depois de todas as secções trabalhadas, entra a laca, aplicada para fixar o penteado. O toque final faz toda a diferença: os caracóis são abertos com um pente, o que suaviza o efeito e cria as tão desejadas ondas soltas, definidas e com um acabamento mais leve.

O resultado é um look versátil, elegante e natural, perfeito tanto para o dia a dia como para ocasiões especiais.