Márcia Soares recorda momento especial: «Era tão inocente e tinha acabado de sair da casa...»

Márcia Soares recordou um momento que viveu há ano, após sair do Big Brother 2023.

No Instagram, a comentadora mostrou-se nostálgica e foi muito elogiada pelos seguidores.

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother 2023 e atual comentadora do Secret Story - Desafio Final, recordou um momento especial que viveu há ano, depois de sair do programa da TVI.

Numa publicação na sua página de Instagram, Márcia Soares partilhou uma fotografia sua vestida de gala e recordou: «E já faz um ano que desfilei no White Wedding», escreveu na legenda da partilha.

«Ainda era tão inocente e tinha acabado de sair da casa mais vigiada do país. Quem se lembra? Sem dúvida que tem sido uma viagem intensa e incrível», acrescentou ainda a comentadora.

Na caixa de comentários foram vários os elogios a Márcia Soares e ao seu percurso: «Lembro-me muito bem, acompanhei o direto e estavas tão linda. Parece que foi ontem e tanta coisa bonita aconteceu neste ano, este desfile foi só o início», lê-se num.

«Parece que foi ontem! Tinhas acabo de sair do BB23 e no dia a seguir entraste como convidada no Desafio Final. Adoramos ver-te no desfile! És incrível!!», escreveu outro seguidor.

Num outro comentário lê-se ainda: «Tem sido tão bonito acompanhar toda esta tua viagem. O brilho só cresce cada vez mais. I’m so very proud of you (estão tão orgulhosa de ti)».

Veja a partilha de Márcia Soares em baixo: