Sensual como nunca a viu: Márcia Soares choca em look transparente da cintura para baixo

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e agora comentadora da Casa dos Segredos, voltou a chamar todas as atenções na gala do 33º aniversário da TVI com um look que mistura elegância e ousadia. Marcia surgiu num vestido branco com corte tipo corset, que valoriza a silhueta e destaca a cintura, enquanto a parte de baixo aposta em transparências, criando um efeito sofisticado e sensual.
O contraste entre a parte superior estruturada e a saia transparente fez com que Márcia se destacasse instantaneamente. Nos detalhes, o vestido revela linhas delicadas com pérolas que o tornam ainda mais elegante, tornando o vestido super adequado para um dia de festa como o aniversário da estação.
O look não passou despercebido e os seguidores já elogiaram a ousadia e a confiança de Marcia.
NÃO PERCA: Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI