Imperdível! Márcia Soares relata episódio caricato em casa: «Dou com o meu vizinho...»

Márcia Soares contou um episódio que se passou na cozinha de sua casa.

A comentadora reagiu com humor ao sucedido, através das redes sociais.

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother 2023 e atual comentadora do Secret Story - Desafio Final, partilhou um episódio inusitado que viveu na sua própria casa e reagiu com humor à situação.

Nos stories do Instagram, a jovem contou: «Estava a tirar umas selfies (fotografias), a aproveitar a luz solar da minha cozinha, quando dou com o meu vizinho da frente a filmar-me. Devo ser uma palhaça e não é só para o meu vizinho», disse entre risos.

Na legenda do vídeo publicado esta segunda-feira, Márcia Soares brincou: «'Luz solar', sim claro, óbvio com esta chuva», acrescentou ainda a comentadora.

Veja o momento em baixo: