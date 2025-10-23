Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Márcia Soares entusiasmada com novo desafio: «Vai ser um dia de muita aprendizagem».

A ex-concorrente revelou, nas redes sociais, que se inscreveu num workshop de moda promovido pela Show Talent: «Venho partilhar algo com vocês que me deixa superhipermega entusiasmada: eu vou participar num workshop de moda da Show Talent. Por que é que me inscrevi? Porque vamos aprender muitas coisas interessantes», começou por contar a comentadora do “Secret Story”, da TVI.

«Primeiro, vamos aprender a desfilar, como caminhar com muita elegância. Vamos aprender dicas de como encarar e namorar a câmara, para tirarmos as melhores fotos possíveis. Dicas de maquilhagem e de quais cremes usar. Vai ser um dia de muita aprendizagem. Estou mesmo entusiasmada», continuou.

Sempre com o seu bom humor e entusiasmo característico, Marcia Soares revelou ainda a razão extra que a deixou ainda mais feliz com esta experiência: «Cá para nós, que ninguém nos ouve, temos ali dois professores que eu amo particularmente, a Ana Barbosa e o Pedro Crispim. Eles realmente sabem o que fazem».

Veja, agora, o vídeo partilhado por Marcia Soares: