Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o futuro: «É o meu ano de investir»

Marcia Soares tem perspectivas muito prósperas para o ano de 2026. O início deste ano ficou assinalado pelo lançamento da sua marca, 'Marcia The Collection'. Em menos de dois meses, a comentadora do Secret Story apresentou duas coleções, "Gravidade" e "Amour", ambas esgotadas em tempo recorde.

«Estou muito feliz. No começo, estava um bocado receosa mas, graças a Deus, está a correr muito, muito bem. Sinto que continuo com o mesmo apoio que tinha no início. É muito bom contar com as pessoas. Mas também não é só o apoio. Quero acreditar na minha marca. Também há muitas pessoas que vêm a seguir e que acreditam no projeto, o que me deixa muito feliz», afirma Marcia Soares, em exclusivo à SELFIE.

A influenciadora digital falou ainda sobre o êxito das duas coleções: «Não esperava. No início, foi a descoberta. Depois, na segunda, sabia que eram precisas mais unidades, então, reforcei bastante o stock. Mas, mesmo assim, esgotámos. Portanto, estou mesmo feliz. Também me dá mais força e coragem para continuar a fazer com que a Marcia The Collection continue a crescer. Não quero que a Marcia The Collection seja só bijuteria. Foi o início. A bijuteria vai ficar, mas quero complementar. É uma parte da Marcia The Collection. Quero que a Marcia The Collection seja muita coisa. Fui demonstrando, ao longo do tempo, o meu amor pelo vestuário, por vestidos de gala... Vejo projetos em todo o lado neste momento. Sinto que é o meu ano de investir, de acreditar e de fazer acontecer», antevê a comentadora.

Defendendo que a sua marca deve «ser aquilo que sinta que faz sentido», Marcia Soares ambiciona revelar novidades em breve. «O meu maior objetivo, a partir de agora, é conseguir balançar entre o comentário de 'Secret Story' e a marca. Eu consigo! Acho que é tudo uma questão de adaptação e fazer um bom plano», considera, concluindo: «A diferença entre quem é bem-sucedido e aquele que não é que aquele que é bem-sucedido teve a coragem de fazer e ir até ao fim.»