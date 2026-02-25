Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o futuro: «É o meu ano de investir»

Ao Minuto

22:51
Estes são os novos nomeados da semana. Um deles será expulso já no próximo domingo - Big Brother

Estes são os novos nomeados da semana. Um deles será expulso já no próximo domingo

22:41
Eva chora sozinha na casa de banho - Big Brother
02:09

Eva chora sozinha na casa de banho

22:33
Já pode votar para salvar! Saiba quem ficou nomeado - Big Brother
03:25

Já pode votar para salvar! Saiba quem ficou nomeado

22:29
Imagens inéditas! Catarina desaba no confessionário depois de ouvir comentário de João - Big Brother
05:31

Imagens inéditas! Catarina desaba no confessionário depois de ouvir comentário de João

22:24
Já há amor no ar? Dois concorrentes admitem em pleno direto haver interesse mútuo - Big Brother
04:28

Já há amor no ar? Dois concorrentes admitem em pleno direto haver interesse mútuo

22:19
Ronda de nomeações! Saiba quem nomeou quem - Big Brother
10:46

Ronda de nomeações! Saiba quem nomeou quem

22:04
Ricardo João entrega o seu segredo a Hugo e é sancionado! Veja as imagens polémicas - Big Brother
10:01

Ricardo João entrega o seu segredo a Hugo e é sancionado! Veja as imagens polémicas

22:02
Segredo revelado: Ricardo João "entrega" o próprio segredo de bandeja e acaba com uma sanção - Big Brother

Segredo revelado: Ricardo João "entrega" o próprio segredo de bandeja e acaba com uma sanção

21:54
Primeiro segredo revelado! Hugo arriscou e conseguiu desvendar - Big Brother
06:16

Primeiro segredo revelado! Hugo arriscou e conseguiu desvendar

21:34
Ariana confessa a Diogo: «Posso-me apaixonar» - Big Brother
06:39

Ariana confessa a Diogo: «Posso-me apaixonar»

20:00
João confronta Luzia: «Tens noção do que me disseste a mim?» - Big Brother
03:06

João confronta Luzia: «Tens noção do que me disseste a mim?»

19:53
«O Hugo quer a Eva» Ambiente aquece na casa do Secret Story e "brincadeiras" dão que falar - Big Brother
03:05

«O Hugo quer a Eva» Ambiente aquece na casa do Secret Story e "brincadeiras" dão que falar

19:39
Liliana e Ricky têm a primeira conversa a sós e partilham teorias sobre segredos - Big Brother
05:13

Liliana e Ricky têm a primeira conversa a sós e partilham teorias sobre segredos

19:25
«Ela é uma miúda lindíssima» Hugo não poupa aos elogios a Eva. E Diogo ouve tudo - Big Brother
05:16

«Ela é uma miúda lindíssima» Hugo não poupa aos elogios a Eva. E Diogo ouve tudo

19:25
Missão Secreta dos Agentes do Público: Quem deve criar o caos na casa? Vote já na APP TVI Reality - Big Brother

Missão Secreta dos Agentes do Público: Quem deve criar o caos na casa? Vote já na APP TVI Reality

19:18
Frases polémicas invadem a casa. O que os concorrentes disseram uns dos outros é exposto - Big Brother
05:20

Frases polémicas invadem a casa. O que os concorrentes disseram uns dos outros é exposto

19:18
«Incoerente» João não poupa palavras contra Luzia - Big Brother
05:20

«Incoerente» João não poupa palavras contra Luzia

19:11
Ana perde 200 euros após ir contra as regras da Voz - Big Brother
01:09

Ana perde 200 euros após ir contra as regras da Voz

18:55
Luzia é repreendida pela Voz após comentário polémico e esta foi a reação da concorrente - Big Brother

Luzia é repreendida pela Voz após comentário polémico e esta foi a reação da concorrente

18:55
Diana tira o secador a Jéssica enquanto a concorrente dormia. E esta foi a reação - Big Brother
03:34

Diana tira o secador a Jéssica enquanto a concorrente dormia. E esta foi a reação

18:51
Nunca antes visto: Concorrente do Secret Story só consegue dormir desta forma - Big Brother
02:45

Nunca antes visto: Concorrente do Secret Story só consegue dormir desta forma

18:05
Voz deixa advertência a Luzia após expressão polémica: «É do norte...» - Big Brother
08:47

Voz deixa advertência a Luzia após expressão polémica: «É do norte...»

17:07
Eva tem acesso a pista para segredo num momento a sós com a Voz - Big Brother
12:17

Eva tem acesso a pista para segredo num momento a sós com a Voz

16:13
Nas costas do namorado, Eva recebe proposta atrevida de Hugo: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?» - Big Brother

Nas costas do namorado, Eva recebe proposta atrevida de Hugo: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?»

16:05
Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita - Big Brother

Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

Acompanhe ao minuto

Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o futuro: «É o meu ano de investir»

Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o futuro: «É o meu ano de investir» - Big Brother

Marcia Soares estreou-se em 2026 com a marca Marcia The Collection, cujas duas primeiras coleções esgotaram rapidamente. A influencer garantiu querer expandir o projeto enquanto continua como comentadora de Secret Story.

Marcia Soares tem perspectivas muito prósperas para o ano de 2026. O início deste ano ficou assinalado pelo lançamento da sua marca, 'Marcia The Collection'. Em menos de dois meses, a comentadora do Secret Story apresentou duas coleções, "Gravidade" e "Amour", ambas esgotadas em tempo recorde.

«Estou muito feliz. No começo, estava um bocado receosa mas, graças a Deus, está a correr muito, muito bem. Sinto que continuo com o mesmo apoio que tinha no início. É muito bom contar com as pessoas. Mas também não é só o apoio. Quero acreditar na minha marca. Também há muitas pessoas que vêm a seguir e que acreditam no projeto, o que me deixa muito feliz», afirma Marcia Soares, em exclusivo à SELFIE.

A influenciadora digital falou ainda sobre o êxito das duas coleções: «Não esperava. No início, foi a descoberta. Depois, na segunda, sabia que eram precisas mais unidades, então, reforcei bastante o stock. Mas, mesmo assim, esgotámos. Portanto, estou mesmo feliz. Também me dá mais força e coragem para continuar a fazer com que a Marcia The Collection continue a crescer. Não quero que a Marcia The Collection seja só bijuteria. Foi o início. A bijuteria vai ficar, mas quero complementar. É uma parte da Marcia The Collection. Quero que a Marcia The Collection seja muita coisa. Fui demonstrando, ao longo do tempo, o meu amor pelo vestuário, por vestidos de gala... Vejo projetos em todo o lado neste momento. Sinto que é o meu ano de investir, de acreditar e de fazer acontecer», antevê a comentadora.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

Defendendo que a sua marca deve «ser aquilo que sinta que faz sentido», Marcia Soares ambiciona revelar novidades em breve. «O meu maior objetivo, a partir de agora, é conseguir balançar entre o comentário de 'Secret Story' e a marca. Eu consigo! Acho que é tudo uma questão de adaptação e fazer um bom plano», considera, concluindo: «A diferença entre quem é bem-sucedido e aquele que não é que aquele que é bem-sucedido teve a coragem de fazer e ir até ao fim.»

Relacionados

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

Roupa interior à vista. O look de Márcia Soares que deixou todos de queixo caído na gala da TVI

Fotografia comprometedora? Marcia Soares é apanhada em direto. A última foto do telemóvel revela que tem muito a esconder
Temas: Marcia Soares

Fora da Casa

Novo capítulo fora de Portugal? A frase de Francisco Monteiro que está a dar que falar: «A escolher diferente»

Novo capítulo fora de Portugal? A frase de Francisco Monteiro que está a dar que falar: «A escolher diferente»

Há 3h e 39min
Francisco Monteiro mostra-se radiante fora do país e há detalhes que não passam despercebidos: Veja as fotografias

Francisco Monteiro mostra-se radiante fora do país e há detalhes que não passam despercebidos: Veja as fotografias

Há 3h e 58min
Gonçalo Quinaz anuncia novo projeto longe das câmaras: «Com um grande significado para mim»

Gonçalo Quinaz anuncia novo projeto longe das câmaras: «Com um grande significado para mim»

Hoje às 18:09
Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Hoje às 16:41
Revelação feita em direto: João Moura Caetano e Luíza Abreu descobrem o sexo do bebé

Revelação feita em direto: João Moura Caetano e Luíza Abreu descobrem o sexo do bebé

Hoje às 15:51
«Eu esperava outra postura»: Noélia assume-se desiludida com ex-recruta da 1ª Companhia

«Eu esperava outra postura»: Noélia assume-se desiludida com ex-recruta da 1ª Companhia

Hoje às 15:09
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Hoje às 11:38
Luzia é repreendida pela Voz após comentário polémico e esta foi a reação da concorrente

Luzia é repreendida pela Voz após comentário polémico e esta foi a reação da concorrente

Hoje às 18:55
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
A ferver. Luzia e Sara em confronto aceso: «Todo o tempo que passei contigo foi caótico»

A ferver. Luzia e Sara em confronto aceso: «Todo o tempo que passei contigo foi caótico»

Ontem às 15:47
Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

Hoje às 16:05
Ver Mais

Notícias

Estes são os novos nomeados da semana. Um deles será expulso já no próximo domingo

Estes são os novos nomeados da semana. Um deles será expulso já no próximo domingo

Há 7 min
Segredo revelado: Ricardo João "entrega" o próprio segredo de bandeja e acaba com uma sanção

Segredo revelado: Ricardo João "entrega" o próprio segredo de bandeja e acaba com uma sanção

Há 56 min
Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o futuro: «É o meu ano de investir»

Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o futuro: «É o meu ano de investir»

Há 3h e 30min
Missão Secreta dos Agentes do Público: Quem deve criar o caos na casa? Vote já na APP TVI Reality

Missão Secreta dos Agentes do Público: Quem deve criar o caos na casa? Vote já na APP TVI Reality

Há 3h e 33min
Novo capítulo fora de Portugal? A frase de Francisco Monteiro que está a dar que falar: «A escolher diferente»

Novo capítulo fora de Portugal? A frase de Francisco Monteiro que está a dar que falar: «A escolher diferente»

Há 3h e 39min
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
03:31

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

23 fev, 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
01:14

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

23 fev, 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

23 fev, 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
22:08

Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

20 fev, 16:04
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Hoje às 15:47
Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Hoje às 08:59
Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Hoje às 08:48
Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Ontem às 10:59
Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

23 fev, 19:24
Ver Mais Outros Sites