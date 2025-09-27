Sexy e confiante: Marcia Soares revela a verdadeira receita para a cura da tristeza, ressaca e mau-olhado

O verão já se despediu, mas Marcia Soares mostra que ainda não terminou a temporada de banhos de mar. A ex-concorrente do Big Brother e comentadora voltou a conquistar as redes sociais com uma partilha ousada e cheia de boa energia, provando que sabe como encantar o público dentro e fora do pequeno ecrã.

No Instagram, Marcia publicou um carrossel de fotografias que rapidamente captou a atenção dos seguidores. Nas imagens, surge em pleno contacto com a natureza, desfrutando de um mergulho no mar e exibindo a sua excelente forma física. Para completar, escolheu uma legenda descontraída e espirituosa: «Banho de mar cura tristeza, ressaca e mau-olhado».

A publicação tornou-se imediatamente um sucesso, acumulando centenas de reações e dezenas de comentários. Entre as mensagens deixadas pelos fãs, destacam-se elogios como «ARRASOUUUU», «minha sereia» e «BOMBA».

Desde a sua participação no reality show da TVI, Marcia tem-se afirmado como uma das personalidades mais comentadas da história dos reality shows. Nas redes sociais, a sua autenticidade e presença marcante fazem dela um verdadeiro fenómeno, capaz de transformar cada publicação em tema de conversa.

Com este novo registo, Marcia volta a provar que continua a brilhar fora da casa mais vigiada do país, mantendo a sua ligação próxima aos fãs e mostrando uma faceta leve, divertida e confiante.