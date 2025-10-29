Mudanças a caminho. Marcia Soares partilha lema de vida: «E se não estiver tudo bem...»

Ao Minuto

22:02
Marisa Susana e Bruno entram em novo confronto e Cristina Ferreira intervém: «Mas porque é que vai buscar situações?» - Big Brother
05:29

22:02
Nomeação direta! Voz dá sanção pesada a concorrente após confronto polémico - Big Brother
01:22

21:54
Limites ultrapassados e vários insultos levam a Voz a fazer duro aviso aos concorrentes - Big Brother
01:34

21:54
Confronto de Ana e Liliana volta a ser assunto: «É um acumular de situações» - Big Brother
01:02

21:51
Marisa deixa aviso a Pedro Jorge em pleno direto (e em tom de indireta): «Passa dos limites» - Big Brother
04:33

21:25
Pedro 'corta' com Marisa?: «A partir de hoje, vou-te ignorar para não fazer a mala e ir-me embora» - Big Brother
03:17

21:19
«És um cobarde»: Marisa vira costas a Pedro Jorge depois de um ataque de ciúmes mútuo - Big Brother
01:05

21:14
Ciúmes de Dylan? Pedro mostra-se furioso com Marisa: «Vais tomar banho com ele» - Big Brother
02:19

21:11
Marisa arrasa o marido, Pedro: «Tens a necessidade de te meter entre o Fábio e Liliana» - Big Brother
04:05

21:06
«Não te admito, nem a ti nem a ninguém»: Marisa deixa aviso a Pedro Jorge - Big Brother
04:26

19:59
«Foi uma vergonha»: Bruna reprova atitude de Pedro Jorge para com Marisa - Big Brother
02:49

19:51
Marisa Susana desabafa com voz trémula: «Ele quis ser mau» - Big Brother
05:30

19:37
O que se passou entre Bruno Simão e Marisa Susana? Todas as imagens sobre o confronto mais comentado do momento - Big Brother
05:24

19:30
Teresa Silva reprova suposta frase polémica de Dylan - Big Brother
01:55

19:23
Bruno volta ao 'ataque' a Marisa Susana: «És de tal maneira que tiveste de casar contigo própria» - Big Brother
04:32

19:15
«Acabou-se a brincadeira»: Concorrentes reagem ao comunicado da Voz - Big Brother
04:27

19:09
Marisa Susana entra em desespero com Bruno Simão: «Mal educado, agressivo, bruto» - Big Brother
01:07

18:56
Dylan perde a paciência com Liliana: «Estou tão ansioso que aquela rapariguinha saia» - Big Brother
02:50

18:53
Segredo à vista? Nova pista no plasma dispara teorias entre concorrentes - Big Brother
03:00

18:34
Preocupada com os sentimentos de Dylan? Inês desabafa com Raquel - Big Brother
02:31

18:26
Confronto explosivo! Ana dispara contra Liliana: «És a maior falsa» - Big Brother
02:51

18:05
«Ninguém me tira que eles são um casal verdadeiro»: Liliana tem palpite sobre segredo - Big Brother
01:04

17:52
Liliana fala sobre o ex-noivo Zé: «Enquanto eu estava no hospital, ele estava a pagar para...» - Big Brother
10:35

17:51
«Eu pus-me em frente a um carro. Estava a ficar maluca»: Liliana relata vida com Zé no Brasil - Big Brother
05:22

17:46
Leandro recusa-se a falar com Dylan: «Desculpe mas não vou» - Big Brother
03:05

