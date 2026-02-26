Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Marcia Soares mostra o lado mais íntimo da sua rotina: veja as fotos que estão a derreter os fãs

Marcia Soares abriu o coração para fazer revelações nunca antes feitas sobre a sua vida amorosa. Depois dos rumores sobre um alegado romance com Francisco Monteiro, a comentadora do Secret Story 10 garantiu que está solteira, mas pronta para encontrar o amor.

«Eu já disse: quando estiver apaixonada, vou gritar aos sete ventos. Eu já estou solteira há muito tempo. Há cinco anos» revelou, em declarações à Selfie.

E prosseguiu: «As pessoas dizem: 'Ah, tu tens de aprender a estar sozinha'. Eu já sei estar sozinha. Eu amo a minha companhia. Está bom! Eu já passei por isso tudo.»

Sem tabus, Marcia Soares assumiu ainda que gostava muito de poder ter alguém para partilhar a excelente fase de atravessa. «Neste momento, tenho tantas oportunidades boas na minha vida, tanto acesso a tanta coisa, que amava poder partilhar com alguém», confidenciou.

Questionada sobre se acha que a exposição mediática pode fazer com que os homens se afastem dela, a ex-concorrente do Big Brother 2023 referiu: «Não sei se é a minha postura, não sei se é esta cara de má, mas sinto que, às vezes, assusto. Sinto que, às vezes, as pessoas não me dão oportunidade de me conhecer.»

«Para mim, o amor é uma coisa muito específica. O amor é conexão. Pode aparecer-me a pessoa mais incrível do mundo. Se não é aquilo, não é aquilo. Eu tenho que sentir a pessoa, tem que fazer sentido para mim. Portanto, eu não estou à procura de nada. Estou à espera que o amor me encontre», completou.