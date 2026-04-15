A ferver! Confronto entre Marcia e Ariana em direto dá que falar: «Vamos comparar mãozinhas?»

A emissão do Última Hora desta segunda-feira contou com Ariana Miranda como convidada especial para comentar as imagens que estão a marcar as últimas horas dentro da casa. O ambiente aqueceu rapidamente e a presença da ex-concorrente acabou por originar vários momentos de tensão em direto com Márcia Soares, sobretudo por causa de Diogo e Eva.

O primeiro desacordo surgiu logo durante a análise das imagens mais recentes. Ariana e Márcia entraram em confronto sobre a postura de Diogo em relação a Eva, com Ariana a corrigir a leitura feita pela comentadora: “Não foi bem assim.”

Pouco depois, Márcia Soares foi mais longe e criticou algumas atitudes que Ariana teve no triângulo com Diogo e Eva, apontando que a ex-concorrente quis marcar posição: “Quiseste mostrar que ganhaste o prémio.”

A discussão intensificou-se quando surgiram imagens polémicas de Eva e Diogo. Márcia mostrou empatia para com a concorrente e sublinhou: “Ela foi traída.” Ariana, por sua vez, reagiu de forma diferente e não escondeu a sua opinião sobre a postura emocional de Eva dentro do jogo.

Nesse seguimento, Ariana acabou mesmo por criticar diretamente a concorrente, atirando: “A Eva chora quando quer.” A frase gerou de imediato nova reação em estúdio.

O ambiente ficou ainda mais tenso quando Ariana e Márcia voltaram a entrar em confronto. A tensão aumentou em direto e Ariana acabou por afirmar mesmo que Eva faz papel de atriz o que deixou Marcia visivelmente irritada: “Não sabes o que eu penso.”

Já na reta final do momento, Ariana comentou imagens de Eva e Tiago na cama, o que levou Márcia Soares a responder com ironia: “Vamos comparar mãozinhas?” A observação remeteu de imediato para o passado de Ariana com Diogo. Recorde-se que Ariana e Diogo se envolveram sexualmente dentro da casa, um detalhe que continua a alimentar comparações sempre que surgem novas imagens do concorrente com outras participantes.