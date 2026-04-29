Sem papas na língua. Marcia Soares não deixa nada por dizer em relação a Ariana: «Foi apresentada...»

A comentadora Marcia Soares mostrou-se pouco otimista quanto ao percurso de Ariana, recordando a sua participação recente e polémica no Secret Story 10.

«A Ariana foi apresentada na edição dela, acho que não vai entregar muito mais do que isto», começou por afirmar.

Prosseguindo com a análise, Marcia Soares acrescentou: «A Ariana para mim sempre procurou fazer jogo de casal, sempre foi uma concorrente que vai com todos até alguém a aceitar e depois acho que ela brilhou de uma forma muito péssima no trio».

Sem rodeios, terminou com uma avaliação direta: «Mas acho que nós conhecemos a Ariana, não tem muito mais para oferecer além disto sinceramente».