Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de "proibição" de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

Marcia Soares esteve em direto no V+ Fama e foi confrontada com rumores de que Bárbara Parada teria “proibido” Francisco Monteiro de trabalhar com a ex-concorrente.

Marcia Soares esteve esta sexta-feira, dia 16, à conversa com o painel do programa V+ Fama, do V+, numa participação feita por videochamada que rapidamente chamou a atenção dos fãs.

A ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI foi convidada para falar, entre outros temas, sobre a mensagem que recebeu de Francisco Monteiro relacionada com a marca que lançou recentemente. Contudo, foi outra questão que acabou por marcar o momento. Em direto, o apresentador Adriano Silva Martins confrontou Marcia com rumores de que Francisco Monteiro não poderia trabalhar com ela no passado, como comentadores, porque estaria numa relação e Bárbara Parada teria imposto uma “proibição”. Marcia respondeu: «Só tenho uma coisa a dizer sobre isso: todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Portanto, é só isso que tenho a dizer».

Sem alimentar polémicas, a influenciadora deixou claro que prefere não se envolver em conflitos alheios e mantém uma postura firme e tranquila.

Por agora, Marcia Soares escolheu não alongar o assunto, mas a polémica promete continuar a dar que falar.

Veja o momento aqui:

 

