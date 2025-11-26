Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Marcia Soares vive um dos momentos mais felizes da sua vida! Nasceu a pequena Maria do Mar, a afilhada da comentadora do Secret Story 9, que não hesitou em mostrar aos fãs as fotos dos primeiros momentos com a menina.

Nas fotografias, divulgadas no Instagram, Marcia Soares surge com a bebé ao colo, ainda na maternidade.

«MARIA DO MAR 🎀 Não consigo explicar a felicidade e a serenidade que senti ao conhecer-te hoje. Tão frágil, tão simpática, tão pequenina», começou por escrever.

«Olhava para ti e só desejava que o mundo fosse um lugar mais bonito para te receber. E, no que depender de mim (sim, sou tua madrinha), vou fazer tudo o que puder para tornar o teu mundo um lugar bonito e seguro», acrescentou Marcia.

Os fãs ficaram rendidos às imagens. «Que retrato enternecedor. Bem vinda Maria do Mar. Ser madrinha, é uma enorme benção, que vivam de hoje em diante muitos momentos felizes.🤍», «É uma bonequinha linda 😍 E escolheu com toda a certeza a melhor mãe e madrinha 😘», «O meu coração não aguenta 🥹🥹🥹 Bem-vinda ao mundo, Maria do Mar 🩷 Tens uma Mãe linda e a melhor madrinha contigo», «Márcia és uma grande mulher, vais assumir uma criança, a linda Maria do Mar, muitas felicidades querida, muito amor vai crescer no coração ❤️», «Ela é perfeitinha 🩷🩷 Não podia ter melhor mãe e madrinha 🤍😍», pode ler-se, na caixa de comentários.

Flávio Furtado também fez questão de comentar a publicação e garantiu que o novo papel da amiga lhe fica bem: «…fica-te bem ❤️».