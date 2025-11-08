A culpa é de Inês e Dylan! Marcia Soares expõe segredo íntimo após beijo polémico no Secret Story

Marcia Soares mostra o lado mais íntimo da sua rotina: veja as fotos que estão a derreter os fãs

Estas são provavelmente as fotografias mais sensuais de sempre de Marcia Soares

O beijo na boca entre Inês e Dylan no Secret Story 9 foi tema no Extra desta sexta-feira, 7 de novembro. Ao ver as imagens, Marcia Soares acabou por fazer uma partilha que deu que falar.

A comentadora começou por dizer que sentia «vergonha alheia» daquele momento, uma vez que Inês terminou um relacionamento esta semana e achou até que o beijo «foi a coisa mais morna do mundo».

Sem papas na língua, Marcia Soares foi mais longe e confidenciou: «Sim, eu já não beijo na boca para aí há meio ano. Sei eu e secalhar é inveja».

E prosseguiu, divertida: «Mas também te digo, se é para ter um beijo destes, prefiro não beijar na boca. Chegou a casa, como uma sandocha de fiambre e vou consoladinha».