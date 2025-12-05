Árvore de Natal de Marcia Soares esconde homenagem tocante ao Big Brother: Veja o detalhe

Com o Natal à porta, Marcia Soares decidiu partilhar com os seguidores um pormenor especial da sua decoração festiva. A ex-concorrente do Big Brother e comentadora da TVI mostrou no Instagram uma fotografia da sua árvore de Natal, mas foi um detalhe inesperado que captou todas as atenções: uma estrela com a sua própria imagem, captada numa gala do Big Brother.

Na legenda que acompanha a publicação, Marcia recuperou uma das memórias mais emocionantes da sua passagem pela casa mais vigiada do país. Recordou o momento em que, no Big Brother 2023, os concorrentes foram desafiados a decorar árvores de Natal com fotos do elenco. Na altura, a então concorrente não foi escolhida por ninguém, acabando em lágrimas perante a situação.

O soberano do programa, sensibilizado, deixou-lhe palavras que ficaram para sempre e que agora inspiram este enfeite especial. «Posso contar-lhe um segredo? A Márcia faria sempre, sempre parte da minha árvore de Natal», disse-lhe a icónica voz do Big Brother, num gesto que emocionou os espectadores.

Recorde o momento:

Classificada em terceiro lugar naquela edição, Márcia Soares tornou-se desde então uma das comentadoras mais populares dos formatos da TVI. Atualmente, acompanha e analisa os concorrentes do Secret Story 9.

A estrela na árvore não é apenas um enfeite; é uma homenagem a um momento que marcou o público e a própria Márcia e que continua a emocionar quem a segue.